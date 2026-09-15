$!Protección Civil Ahome reporta un saldo blanco tras lluvias

LOS MOCHIS._ Las lluvias registradas este martes 15 de septiembre en el municipio de Ahome, que alcanzaron un acumulado de 38 milímetros, no dejaron afectaciones mayores ni viviendas inundadas.
El teniente Mario Cosme Gallardo, titular de Protección Civil en Ahome, confirmó que el flujo del agua hacia el Dren Juárez fue óptimo.
La rápida captación y desfogue en las vialidades se logró tras los trabajos de limpieza realizados previamente por el Ayuntamiento.
Para garantizar la seguridad de la población en Ahome, se mantiene un despliegue operativo conjunto en el que participan diversas dependencias, como Protección Civil, Obras Públicas y Comun, Japama, Servicios Públicos y Sistema DIF y Salud Municipal
El coordinador de Protección Civil detalló que la atención se centró especialmente en áreas de riesgo histórico.
"Estamos enfocados en la colonia Rosendo G. Castro, por ser una zona baja donde solemos detectar problemas. Afortunadamente, tanto ahí como en la colonia Magisterial, no tuvimos reportes de agua al interior de los domicilios", explicó Cosme Gallardo.
Asimismo, informó que las sindicaturas y comunidades rurales tampoco han reportado emergencias.
Sin embargo, por instrucción del Alcalde Antonio Menéndez, los recorridos de evaluación y las brigadas de asistencia humanitaria continuarán activos para atender cualquier eventualidad de forma inmediata.
Aunque el saldo hasta el momento es blanco, las autoridades municipales exhortaron a la población a no bajar la guardia. Se recomienda mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante la posible continuidad de las precipitaciones.
Cosme Gallardo enfatizó que los refugios temporales se encuentran completamente equipados y listos para operar.
"Pedimos a las familias que sientan algún riesgo que se acerquen a nosotros; los albergues están habilitados, aunque hasta ahora no ha habido necesidad de utilizarlos", concluyó.