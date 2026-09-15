$!Protección Civil Ahome reporta un saldo blanco tras lluvias

LOS MOCHIS._ Las lluvias registradas este martes 15 de septiembre en el municipio de Ahome, que alcanzaron un acumulado de 38 milímetros, no dejaron afectaciones mayores ni viviendas inundadas.

El teniente Mario Cosme Gallardo, titular de Protección Civil en Ahome, confirmó que el flujo del agua hacia el Dren Juárez fue óptimo.

La rápida captación y desfogue en las vialidades se logró tras los trabajos de limpieza realizados previamente por el Ayuntamiento.

Para garantizar la seguridad de la población en Ahome, se mantiene un despliegue operativo conjunto en el que participan diversas dependencias, como Protección Civil, Obras Públicas y Comun, Japama, Servicios Públicos y Sistema DIF y Salud Municipal

El coordinador de Protección Civil detalló que la atención se centró especialmente en áreas de riesgo histórico.

"Estamos enfocados en la colonia Rosendo G. Castro, por ser una zona baja donde solemos detectar problemas. Afortunadamente, tanto ahí como en la colonia Magisterial, no tuvimos reportes de agua al interior de los domicilios", explicó Cosme Gallardo.