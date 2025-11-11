Norte
|
Operativo

Protección Civil de Ahome clausura conocida tienda de telas en el Centro de Los Mochis

De acuerdo con la información, el establecimiento no cuenta con las medidas básicas para garantizar la seguridad, tanto de empleados como de clientes
Noé Ruiz |
11/11/2025 20:09
11/11/2025 20:09

LOS MOCHIS._ Tras detectar que incumplía con normas de seguridad básicas, Protección Civil de Ahome clausuró, la tarde de este martes, la tienda Parisina, ubicada en la esquina de Guillermo Prieto y Álvaro Obregón, en el Centro de Los Mochis.

De acuerdo a lo dicho por personal de Protección Civil de Ahome, el establecimiento incumplía con normativas críticas de seguridad, tenía fallas en el sistema de alarma contra incendios, irregularidades en los dictámenes eléctricos y estructural del inmueble, lo que representa un riesgo latente tanto para trabajadores como para clientes.

La clausura de la Parisina forma parte de un operativo permanente de supervisión a negocios en el municipio, cuya meta es prevenir incidentes y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

El titular de Protección Civil en Ahome, Mario Cosme Gallardo, reveló que la tienda Parisina no es un caso aislado y que hasta el momento se han clausurado más de 20 establecimientos de distintos giros comerciales en Los Mochis, por incumplir con las medidas de seguridad y Protección Civil establecidas en la normativa municipal y estatal.

Ante esta situación, el funcionario exhortó a los propietarios de negocios a mantener actualizados sus dictámenes y sistemas de emergencia, y así evitar sanciones o cierres preventivos, con el objetivo de proteger la integridad física de sus clientes y empleados.

$!Protección Civil de Ahome clausura conocida tienda de telas en el Centro de Los Mochis
#Operativo
#Clausura
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube