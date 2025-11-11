$!Protección Civil de Ahome clausura conocida tienda de telas en el Centro de Los Mochis

LOS MOCHIS._ Tras detectar que incumplía con normas de seguridad básicas, Protección Civil de Ahome clausuró, la tarde de este martes, la tienda Parisina, ubicada en la esquina de Guillermo Prieto y Álvaro Obregón, en el Centro de Los Mochis.

De acuerdo a lo dicho por personal de Protección Civil de Ahome, el establecimiento incumplía con normativas críticas de seguridad, tenía fallas en el sistema de alarma contra incendios, irregularidades en los dictámenes eléctricos y estructural del inmueble, lo que representa un riesgo latente tanto para trabajadores como para clientes.

La clausura de la Parisina forma parte de un operativo permanente de supervisión a negocios en el municipio, cuya meta es prevenir incidentes y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

El titular de Protección Civil en Ahome, Mario Cosme Gallardo, reveló que la tienda Parisina no es un caso aislado y que hasta el momento se han clausurado más de 20 establecimientos de distintos giros comerciales en Los Mochis, por incumplir con las medidas de seguridad y Protección Civil establecidas en la normativa municipal y estatal.

Ante esta situación, el funcionario exhortó a los propietarios de negocios a mantener actualizados sus dictámenes y sistemas de emergencia, y así evitar sanciones o cierres preventivos, con el objetivo de proteger la integridad física de sus clientes y empleados.