Hildefonso Castro Castro, director del Instituto de Protección Civil de Guasave, informó que fue un particular que entregó a la Dirección de Ecología un video y fotografía donde se observa la presencia de un reptil en tierra, reflejándose a poca distancia del agua, en un punto muy cercano a la Uva, uno de los puntos de mayor afluencia en Semana Santa.

Debido a un reporte de avistamiento de un cocodrilo cerca de la Uva, Protección Civil Municipal instalará pendones de alerta y exhorta a la población a no meterse a bañar en esta zona del río Sinaloa y a extremar las precauciones, pues tampoco es seguro acampar.

El jueves y el viernes de la semana pasada el personal de Ecología realizó una jornada de limpieza de la ribera del río precisamente en esta zona donde se han observado cocodrilos.

Explicó que desde el año pasado se tienen reportes de avistamiento de estos reptiles, desde la curva de San Pedro, hasta la Uva, por lo que se harán recorridos especiales de vigilancia en estos tramos, principalmente los sábados y domingos que aumenta la visita de familias.

El funcionario informó que ya se notificó esta situación a Raúl Cerón Rodríguez, delegado federal de la Profepa en Sinaloa, para que se realicen los trabajos de captura y reubicación del animal a otro hábitat más seguro, pero por parte de Protección Civil van a colaborar con la colocación de una trampa, en la idea de poder sacarlo vivo.

Llamó a la ciudadanía a no destruir las lonas de advertencia y sobre todo acatar las indicaciones, pues el principal peligro es meterse al agua, pero también acampar, pues si bien “son animales que no atacan nomás porque sí, son territoriales cuando tienen crías o huevos” y no puede descartarse una agresión contra una persona.