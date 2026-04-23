$!Protesta indígena irrumpe en evento de Mexinol en Topolobampo; cambian de sede inauguración y se reclama a Rocha

TOPOLOBAMPO, AHOME._ La inconformidad de comunidades indígenas y pobladores de la costa de Ahome irrumpió en la inauguración del inicio de la construcción de la planta de metanol verde Pacífico Mexinol, provocando la suspensión del evento oficial y obligando a autoridades estatales a abrir un diálogo emergente con los manifestantes. El evento tuvo que ser trasladado a la ciudad de Los Mochis, a más de 20 kilómetros de donde se tenía contemplado el evento original, en una decisión de último momento al ser reventada la sede oficial. El acto original, encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya como invitado especial y representantes empresariales, fue interrumpido por un contingente de habitantes, en su mayoría de pueblos originarios, pescadores y activistas, quienes ingresaron al recinto con pancartas y consignas para expresar su rechazo al proyecto industrial.

Los inconformes encararon directamente al mandatario estatal, a quien acusaron de respaldar una iniciativa que, aseguran, pone en riesgo la riqueza natural de la región costera. Entre gritos y señalamientos, advirtieron que la instalación de la planta podría generar afectaciones en manglares, cuerpos de agua y zonas de pesca, de las cuales dependen decenas de familias. Durante la protesta, los manifestantes exigieron transparencia en los estudios de impacto ambiental, la realización de consultas públicas efectivas y garantías de que no habrá daños irreversibles al entorno. También alertaron sobre los riesgos asociados a la instalación de industrias petroquímicas en la zona, en medio de lo que describieron como una crisis ambiental. Ante la presión el Gobernador intentó entablar diálogo en el lugar, sin embargo no se alcanzaron acuerdos y el evento tuvo que ser suspendido. Posteriormente, se concretó una reunión de último momento en el Centro Cultural Carlos Ramón Cital García, ubicado en el malecón del puerto.

En ese encuentro, que reunió a un par de centenares de manifestantes, los asistentes expusieron de manera directa sus inconformidades. “Yo lo puse y por eso le exijo que me defienda”, expresó una vecina durante el intercambio al señalar que votó por el Gobernador, y que ahora le solicita su intervención en la construcción de la planta. “A todos los que señalamos a los políticos corruptos los están matando en todo el país, pero no les tenemos miedo”, señaló otro de los activistas. Los participantes reiteraron que no fueron tomados en cuenta en la planeación del proyecto y mantuvieron su rechazo no solo a la planta de metanol, sino a otros desarrollos industriales en la región, como el relacionado con la planta de amoníaco promovida por la empresa GPO. Tras escuchar los planteamientos, Rocha Moya propuso la posibilidad de realizar una consulta ciudadana para que los habitantes de la zona de influencia del proyecto puedan expresar su postura sobre su continuidad. Asimismo, planteó llevar a cabo una consulta indígena vinculada al Polo de Desarrollo de Topolobampo, en el que se enmarca la inversión.

El mandatario estatal también se comprometió a presentar las inconformidades ante la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y anunció que se realizará un diagnóstico en la región para atender necesidades sociales, además de ampliar el programa de certeza jurídica mediante la entrega de títulos de propiedad. Sin embargo, de manera simultánea a la reunión del Gobernador con los inconformes, en un hotel de Los Mochis se realizó un acto simbólico del inicio de los trabajos de construcción de la planta en un evento privado con presencia de empresarios, funcionarios de la planta y el Embajador de Estados Unidos en México Ronald Johnson. En el evento, Johnson señaló que sin certeza jurídica, seguridad y combate a la corrupción, las inversiones privadas en México no prosperarán. Después, Rocha Moya respaldó públicamente la necesidad de garantizar condiciones de seguridad jurídica para el desarrollo de inversiones.