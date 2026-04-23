Norte
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Inconformidad

Protesta indígena y de pobladores de la costa de Ahome irrumpe en inauguración de planta Mexinol; encaran a Rocha Moya

Entre los reclamos, piden transparencia en los estudios de impacto ambiental y consultas reales
Belem Angulo |
23/04/2026 11:29
23/04/2026 11:29

Comunidades indígenas y habitantes de la costa del municipio de Ahome se manifestaron durante la inauguración del inicio de la construcción de la planta de metanol verde Mexinol, en un acto encabezado por autoridades estatales y representantes empresariales.

Con pancartas y consignas, los inconformes encararon al Gobernador Rubén Rocha Moya, a quien acusaron de “vender la patria” al respaldar un proyecto que, aseguran, amenaza la riqueza natural de la región costera.

Los manifestantes señalaron que la instalación industrial podría generar afectaciones ambientales en manglares, cuerpos de agua y zonas de pesca, de las cuales dependen numerosas familias de comunidades originarias y pobladores del norte de Sinaloa.

Durante la protesta, exigieron transparencia en los estudios de impacto ambiental, consultas públicas reales con las comunidades y garantías de que no habrá daños irreversibles al entorno.

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