$!Protestan empleados del INE en Los Mochis: exigen alza salarial y equidad laboral en paro nacional

LOS MOCHIS._ Empleados de los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral en Los Mochis se sumaron este lunes al paro nacional de labores, en exigencia de mejoras sustanciales a sus percepciones salariales y condiciones de trabajo.

Las inmediaciones de la Junta Distrital 02 de Ahome sirvieron de escenario para la protesta, donde el personal colocó mantas y pancartas que visibilizan un pliego petitorio enfocado en la homologación de horarios, la equiparación de los periodos vacacionales, oportunidades de escalafón interno y un trato profesional digno.

Trabajadores del módulo señalaron que la medida responde a un rezago acumulado de años sin percibir incrementos salariales, contraste que consideran injusto frente al volumen continuo de trámites y atención directa a la ciudadanía que desahogan a diario.