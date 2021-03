En los volantes también se señala que al interior de las bases de Morena existe un gran apego, reconocimiento y entrega al obradorismo, por lo que rechazan a los candidatos que fueron impuestos por una dirigencia que consideran espuria, apuntando que no representan los principios del movimiento, de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Al final de la marcha, en el kiosco de la Plazuela 27 de Septiembre, se realizó un mitin moderado por el simpatizante Bismarck Urías Serrano, quien expresó que se sienten profundamente humillados ‘por la burla y el despojo’ de parte de ‘las cúpulas’.

“La reputación que se ha tomado en torno al partido por estas decisiones nos ofende a nosotros como morenistas... Todo mundo ya conocemos a este pillo de Vargas Landeros, sabemos que fue de la época malovista, el peor gobierno de Sinaloa, y eso le queda claro al pueblo de Ahome, ¡y no queremos repetir esa historia!”, exclamó.

Entre los oradores que participaron estuvieron Milo Soto Ibarra, Lucio Tarín, y el Diputado con licencia Juan Ramón Torres, quienes aspiraban a la candidatura por la Alcaldía y sí cumplieron el proceso interno del partido, pero fueron relegados con la designación de Gerardo Vargas.