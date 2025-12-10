Proyecta Sinaloa un despegue industrial en 2026 con arranque de Mexinol y Polo de Desarrollo

LOS MOCHIS._ La zona norte de Sinaloa se prepara para un periodo de intensa actividad económica y desarrollo logístico a partir de 2026, con el arranque de grandes proyectos de inversión, informó José Roberto Sánchez Angulo, Subsecretario de Promoción y Competitividad de la Secretaría de Economía estatal.

En una reunión con la Intercamaral, adelantó que la planta petroquímica Mexinol está próxima a firmar el contrato de suministro de gas natural, lo que detonaría el inicio de su fase de construcción masiva.

“Bueno, en el 2026 vienen varias buenas noticias Mexinol está, por comentarles algún caso, ellos están por cerrar ya el contrato del gas natural y a partir de que ellos firmen, en unos cuantos meses estarían iniciando obra. Pudiera ser alrededor de marzo, abril”, precisó Sánchez Angulo.

Adicionalmente, se espera el dictamen formal del Polo de Desarrollo, que permitirá que a partir del próximo año se concreten las primeras inversiones en los terrenos aledaños al puerto de Topolobampo.

Detalló que los avances de otras inversiones clave que operan o están por comenzar en la región, por lo cual subrayó la trascendencia de la infraestructura que construye la Administración del Sistema Portuario Nacional en Topolobampo, que se espera entre en funciones en 2026.

Se trata de una Instalación de Usos Múltiples que incluye un Recinto Fiscalizado, lo que permitirá al puerto aumentar significativamente su capacidad para mover contenedores y una mayor variedad de mercancías.

“Esto también va a venir a detonar, además del Polo de Desarrollo, el tema energético industrial. El tema de Topolobampo va a traer un desarrollo logístico muy importante también en el norte del estado”, afirmó

EL avance en Hidrógeno Verde (DH2 Energy) Respecto al proyecto DH2 Energy, dedicado a la producción de hidrógeno verde, el funcionario indicó que la empresa avanza favorablemente en su tramitología, incluso obteniendo la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental por parte de Semarnat.

Sánchez Angulo destacó que los avances actuales de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente ya beneficia al sector local, en la obra civil participan cinco empresas constructoras locales las cuales emplean a más de 800 trabajadores locales y están en coordinación con Icatsin y universidades para la formación técnica (soldadores, etc.), asegurando que la mayor parte de la fuerza laboral requerida sea local, con una necesidad laboral que se incrementará a principios y mediados de 2026.

“El Ayuntamiento también ha estado contribuyendo con algunas aportaciones que se han capitalizado o se han multiplicado para poder tener mayor cobertura crediticia en las MiPyMEs”, concluyó.

En cuanto al apoyo al sector empresarial local, Sánchez confirmó que una de las peticiones centrales de la Intercamaral es la reinstalación de una oficina permanente del Servicio de Administración Tributaria en la zona, una gestión que el Gobierno del Estado se comprometió a impulsar ante el Gobierno federal.

En tanto se logra, recordó que Sinaloa fue el primer estado en gestionar la operación de oficinas móviles del SAT para cubrir servicios básicos como la inscripción al RFC y firmas electrónicas.

Finalmente, destacó que la derrama económica generada a través de créditos para la pequeña y mediana empresa a nivel estatal se han ejercido más de mil 500 millones de pesos en créditos y que solo en el municipio de Ahome se han dispersado más de 300 millones de pesos, ubicándolo como el segundo municipio, solo detrás de Culiacán, en recibir mayor dispersión crediticia.