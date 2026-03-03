$!Proyectan inversión de $8 millones para pavimentar tramo del bulevar Pedro Anaya, en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Con una inversión estimada en 8 millones de pesos, el Ayuntamiento de Ahome avanza en los trabajos de rehabilitación para la pavimentación con concreto hidráulico del Bulevar Pedro Anaya, una arteria clave para la movilidad del sector suroriente de la ciudad.

Jorge Isaac Islas Arredondo, Secretario de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología, confirmó que la obra se concentrará en el tramo que colinda con el fraccionamiento Los Ángeles, reconociendo el deterioro que presenta la vialidad debido a la alta carga vehicular que soporta diariamente.

“Sabemos que es una vialidad muy transitada, ahí por el área del sector de Los Ángeles, mucha gente baja por ahí pues para acudir a su trabajo. Entonces, se está llevando a cabo ahí una rehabilitación ya para que se pueda hacer un proceso de pavimentación”, explicó el funcionario municipal.

El funcionario detalló que, si bien actualmente ya se observa maquinaria y personal realizando “trabajos previos” para preparar el terreno, la gestión de los recursos financieros está en su etapa final, próxima a ser autorizada en su totalidad para dar luz verde al colado del pavimento.