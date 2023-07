LOS MOCHIS, Ahome._ El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Gobierno de Ahome trabajan en un proyecto para construir en Los Mochis una nueva clínica y Unidad Médica Familiar, con inversión de alrededor de 2 mil millones de pesos, para atender el crecimiento poblacional de la localidad, y brindar servicio a todo el norte de Sinaloa.

Así lo confirmó el Presidente Municipal Gerardo Vargas Landeros en un comunicado, quien explicó en entrevista que efectivamente la Delegación del IMSS se acercó al Ayuntamiento para exponer el plan, y solicitar el apoyo de un terreno en donación de entre 4 y 6 hectáreas para concretar la construcción del proyecto.

“Ellos están buscando un predio con esas dimensiones de al menos 4 hectáreas, pero nosotros no lo tenemos, sin embargo, se está viendo la posibilidad de conveniar con algún particular que sí lo tenga y lo done, y el Ayuntamiento se lo reponga en fracciones con los que sí contamos”, expresó Vargas Landeros.

“Aquí lo más interesante es que la ciudad y la región norte del Estado tenga un nuevo Seguro Social, con Clínica y Unidad Médica Familiar, y que esa gran inversión de más de 2 mil millones de pesos reactive la economía local”, dijo el Alcalde.

Mencionó que ya informó al Gobernador Rubén Rocha Moya al respecto, quien está a favor del proyecto, por lo que se está avanzando en el plan de conseguir el terreno, para llevar el tema al seno del Cabildo, quien es quien debe aprobar la donación al IMSS.

Dijo que esta acción es muestra del crecimiento que está teniendo la ciudad.

“Incluso, en ese sentido del crecimiento, quiero informarles que hoy recibí la visita del Secretario de Agricultura de Baja California, Juan Meléndrez, quien está aquí para revisar las posibilidades de que Los Mochis sea sede de una reunión regional de Secretarios de Agricultura”, abundó.

“Sin duda eso es muestra del potencial crecimiento que ven en nosotros desde afuera. Así como el reciente vuelo Los Mochis-Mexicali, dos veces por semana, entre otros destinos. Y para estar listos ante dicho crecimiento debemos crecer primero los servicios, principalmente en temas de Salud, Educación y demás, para que el crecimiento poblacional no sea más rápido y grande que los servicios”, subrayó.