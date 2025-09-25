$!‘Punto de Partida’ llega a Guasave para impulsar empleo y emprendimiento juvenil

GUASAVE._ Punto de Partida, un evento diseñado para jóvenes que buscan abrir las puertas de su futuro profesional y emprendedor, al mismo tiempo que se fortalecen las oportunidades económicas del estado, fue celebrado en Guasave por la Secretaría de Economía de Sinaloa. Este evento ya se ha realizado en Culiacán y Los Mochis y ahora llega a Guasave para continuar llevando herramientas y oportunidades a la juventud sinaloense, se destaca en un comunicado. “Esto surge de la convicción de que apoyar a la juventud es invertir en la economía de Sinaloa, por lo que en un solo lugar y en un solo día se reúne todo lo necesario para que quienes desean trabajar, emprender o dar un primer paso cuenten con oportunidades reales, asesoría práctica y herramientas que los impulsen a avanzar con confianza, fomentando al mismo tiempo el desarrollo económico local”, se señala. Al encabezar el evento, el Secretario de Economía estatal, Ricardo Velarde Cárdenas, destacó que Punto de Partida es un espacio creado para abrir puertas a la juventud, darles confianza y demostrar que en Sinaloa sí hay oportunidades para impulsar su futuro económico y profesional.





Señaló que con todo lo reunido en esta jornada busca abrir caminos para los jóvenes, porque muchas veces lo que los detiene no es la falta de ganas, sino no saber por dónde empezar. “Porque cuando realmente se tiene un sueño, se puede alcanzar. Nosotros, como Secretaría de Economía encabezada por el Gobernador Rubén Rocha Moya, podemos hacer este trabajo de territorio, cercano a ustedes, para vincularlos a este Punto de Partida”, expresó. Durante la jornada, los asistentes tuvieron acceso a espacios de empleo, programas de apoyo, capacitación empresarial y digital, así como estrategias para conectar sus productos con el mercado.

Más de 20 empresas ofrecieron 750 vacantes con sueldos de hasta 30 mil pesos, contribuyendo a la generación de empleo juvenil. Los jóvenes emprendedores pudieron recibir atención personalizada a través de Escala MX y participar en la conferencia “Vistas vs Ventas: si te ven, te compran”, impartida por Robert Merca y Earving Núñez, expertos en marketing digital y desarrollo de negocios. Además, los programas de Servicios Empresariales, Camino Comercial y Ruta Digital, permitieron a los asistentes conocer cómo registrar sus marcas, digitalizar sus negocios y abrir canales de venta en plataformas nacionales e internacionales, contribuyendo así a fortalecer la economía local y las oportunidades de negocio. En su oportunidad, la alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, destacó que Punto de Partida representa para los jóvenes y quienes buscan crecer empresarialmente el inicio de nuevas oportunidades, sueños y proyectos que comienzan a materializarse. “Detrás de cada persona que nos acompaña hay sueños, ganas de salir adelante y un gran esfuerzo por construir un mejor futuro para sus familias. Este espacio está pensado para ustedes, para que tengan la oportunidad de acercarse directamente a las empresas y demostrar su talento”, expresó.



