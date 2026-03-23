$!Quema clandestina de basura amenaza una estación gasera en Los Mochis

LOS MOCHIS._ A pesar de las campañas de concientización y los llamados por parte de Protección Civil, actos de la ciudadanía siguen encendiendo focos rojos en Los Mochis con la quema de maleza y basura en predios baldíos. La tarde de este sábado 21 de marzo se registró un incendio provocado en un basurón clandestino ubicado en el Fraccionamiento Ampliación Praderas, entre las calles Alameda y Prado Horizonte el cual se salió de control, extendiéndose rápidamente a través de la maleza seca hasta llegar a escasos metros de una estación de servicio gasero.

El siniestro generó una columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad. La intervención del cuerpo de Bomberos de Los Mochis y elementos de Protección Civil lograron sofocar las llamas. Este incidente no es un hecho aislado ya que apenas el viernes, la ciudad fue testigo de otro siniestro derivado de esta misma práctica.

En esa ocasión, el fuego fue iniciado en un lote enmontado el cual se salió de control y terminó calcinando en su totalidad tres vehículos que se encontraban estacionados sobre el Bulevar Rosales, los dueños lo perdieron todo en cuestión de minutos. A pesar de estos recientes hechos, los basurones clandestinos siguen proliferando en la periferia y en lotes baldíos dentro de la mancha urbana por lo cual representa un desgaste para los cuerpos de emergencia. Bomberos de Los Mochis reporta que más del 70 por ciento de sus salidas diarias son para atender incendios en maleza y basura, desgastando equipo, personal y recursos económicos en emergencias cien por ciento prevenibles.