$!Raíces de árboles y llantas taponean drenaje en la Colonia 12 de Octubre, en Los Mochis

Durante los trabajos de sondeo y limpieza, las cuadrillas se toparon con una obstrucción la cual era una enorme raíz de árbol que había invadido el interior de la tubería, misma que se encontraba bloqueando casi por completo el paso de las aguas residuales.

Personal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome logró restablecer el servicio sanitario en el sector, tras realizar maniobras de desazolve sobre el Bulevar Río Fuerte.

LOS MOCHIS._ Lo que parecía un problema rutinario de flujo lento en el sistema de alcantarillado de la colonia 12 de Octubre, terminó revelando un severo problema de obstrucción causado no solo por la naturaleza, sino por la falta de cultura cívica.

Lo que llamó la atención de los técnicos de la Japama fue la magnitud de la raíz, la cual creció y se filtró en la red a pesar de que la alcantarilla contaba con su tapa debidamente colocada, lo que complicó su detección inicial.

Sin embargo, la raíz no fue el único obstáculo, pues también a unos escasos metros sobre el Bulevar Agustina Ramírez, el personal extrajo un neumático completo que se encontraba atorado en la línea de conducción.

Estos no son casos aislados ya que, en las recientes jornadas de mantenimiento en este sector, se ha documentado la extracción de diversos desechos sólidos que no deberían estar ahí, tales como cubetas de plástico e incluso carrocería y piezas de motocicletas.

La Japama emitió un exhorto urgente a los vecinos de la zona y a la población en general, advirtiendo que arrojar objetos sólidos a la red sanitaria provoca colapsos inmediatos, por los cuales se derivan en afloramientos de aguas negras en las calles y al interior de algunos domicilios, generando focos de infección que afectan a toda la comunidad.