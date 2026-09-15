$!Reabre Plaza Fiesta Las Palmas, en Los Mochis, a cuatro meses del incendio con la apertura paulatina de 10 negocios

LOS MOCHIS._ Tras poco más de cuatro meses de gestiones y trabajos de recuperación derivados de un trágico siniestro, la Plaza Fiesta Las Palmas, de Los Mochis, abrió nuevamente sus puertas. Esta reapertura parcial marca el inicio de una nueva etapa que busca devolverle el dinamismo a uno de los referentes comerciales e históricos más importantes de la ciudad. "Durante poco más de cuatro meses, estuvimos en una constante comunicación y coordinación, siendo testigos del esfuerzo, del ímpetu, de la resiliencia y de la fe", mencionó el funcionario.

Durante el corte de listón, autoridades municipales y comerciantes mostraron un frente de unidad. En representación del Presidente Municipal, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, el Secretario de Economía de Ahome, Alberto Cruz Soto, reconoció la enorme resiliencia de los locatarios ante la adversidad. "Damos reapertura parcial a la Plaza Fiesta Las Palmas. Este lugar es un ícono para la ciudad que representa la cultura del esfuerzo, a nuestra gente, nuestra historia y también el futuro", destacó Cruz Soto.

También lamentó las pérdidas humanas que dejó la emergencia inicial, pero garantizó el acompañamiento continuo del Gobierno local para lograr una reactivación total y segura. La apertura del inmueble se realizará por etapas. Durante estos primeros días levantaron cortinas 10 establecimientos como Miss Boutique, Zapatería Metrópoli, Nuevo Bebé y Pasitos. Para el transcurso de esta misma semana, se prevé la reincorporación de Boutique Secretarial y Osiris, así como la reanudación de actividades en oficinas de Gobierno y la Comisión Federal de Electricidad.

Por su parte, tiendas ancla como Woolworth proyectan su regreso para el 15 de octubre, mientras que el boliche lo haría a principios de noviembre. Para facilitar el flujo de clientes, el estacionamiento ya se encuentra operando con normalidad. Héctor Hallal Zepeda, representante del Consejo de Plaza Fiesta Las Palmas, subrayó la urgencia de la recuperación al recordar que el recinto es fuente de más de 750 empleos. Para agilizar los procesos pendientes, hizo un llamado al Gobierno Municipal para establecer una ventanilla única de atención para los locatarios, evitando así desgaste burocrático y gastos innecesarios. A la par, hizo un fuerte compromiso público.