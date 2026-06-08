$!Realiza CRIT Sinaloa Jornada Extramuros en Choix

Con el objetivo de acercar esperanza, orientación y servicios especializados a quienes más lo necesitan, CRIT Sinaloa llevó a cabo la primera Jornada Extramuros de 2026 en el municipio de Choix, donde brindó atención integral a decenas de familias de la región norte del estado. El equipo multidisciplinario de Teletón Mazatlán se trasladó hasta dicho municipio por invitación del Gobierno Municipal de Choix y del Sistema DIF local, con la finalidad de acercar servicios especializados a personas con discapacidad y trastornos del neurodesarrollo que enfrentan dificultades.

A través de sus redes sociales, la institución informó que durante la jornada fueron atendidos 110 pacientes, quienes recibieron en conjunto alrededor de 300 servicios especializados. Entre las acciones realizadas destacaron valoraciones para personas con autismo, evaluaciones de rehabilitación y atención dirigida a personas con discapacidad.







Asimismo, se brindaron terapias físicas, ocupacionales y de lenguaje, además de consultas en nutrición y pediatría. La jornada también contempló asesorías pedagógicas dirigidas a maestros y educadores especializados en el cuidado y atención de personas con autismo y discapacidad. “Cada consulta, cada terapia y cada orientación representan una oportunidad para acercar atención especializada a más familias y seguir construyendo un futuro con más inclusión, accesibilidad y oportunidades”, expresó CRIT Sinaloa en la publicación de Facebook.





