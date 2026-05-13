$!Realizan en Ahome la primera Feria Municipal de la Prevención; apuestan por la cultura de paz

LOS MOCHIS._ Con un llamado a trabajar en equipo para alejar a la juventud de las adicciones y la delincuencia, el Gobierno de Ahome inauguró la primera Feria Municipal de la Prevención, un evento que logró reunir a fuerzas de seguridad, instituciones educativas y dependencias de los tres niveles de gobierno. El evento protocolario estuvo encabezado por el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, quien enfatizó que la prevención debe ser el pilar fundamental para garantizar el bienestar y reconstruir el tejido social en el municipio. “Hoy vemos aquí ese esfuerzo coordinado de todas las instituciones de gobierno, los organismos educativos y sociales, pero también de las ciudadanas y ciudadanos que se comprometen para fortalecer la cultura de la prevención y fomentar una convivencia basada en el respeto”, expresó el Alcalde durante su intervención.





Durante el encuentro, el Presidente Municipal subrayó que las acciones dirigidas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes son la mejor inversión para un entorno seguro. Asimismo, agradeció el respaldo a las políticas de bienestar impulsadas a nivel federal por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y a nivel estatal por la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, destacando que la alineación de estas estrategias es vital para el desarrollo local. Guadalupe Cázares Gallego, Directora de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSP), celebró la apertura del Ayuntamiento para cristalizar esta iniciativa, dejando claro que la prevención debe dejar de verse como un tema secundario para convertirse en una política pública prioritaria y de transformación social.





“Cuando los gobiernos trabajan en equipo, los resultados llegan directamente a las familias. La paz no se construye solamente desde un escritorio; la paz se construye en las colonias, en las escuelas, en los parques y en cada familia sinaloense”, mencionó Cázares Gallego, añadiendo que cada joven rescatado de la violencia representa un triunfo para todo Sinaloa. La primera edición de esta feria transformó el espacio en un punto de encuentro interactivo con una amplia oferta de actividades enfocadas en la prevención, entre las que destacaron la Instalación de módulos informativos y de orientación comunitaria, así mismo como la impartición de talleres preventivos y dinámicas de participación juvenil y exhibiciones de equipo táctico por parte de las corporaciones de seguridad.



