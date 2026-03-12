$!Realizan jornada gratuita para detectar glaucoma en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Catalogada por los especialistas médicos como “el ladrón silencioso de la visión”, el glaucoma es una enfermedad ocular irreversible que, si no se detecta a tiempo, conduce inevitablemente a la ceguera. Para frenar su avance entre los habitantes de Ahome, autoridades locales y la iniciativa privada sumaron esfuerzos este jueves 12 de marzo en una jornada gratuita de diagnóstico.

En el marco del Día Mundial del Glaucoma, la Dirección de Salud Municipal de Ahome, en coordinación con el Instituto Oftavisión, atendió a más de un centenar de personas en situación vulnerable, a quienes no solo se les realizó el tamizaje especializado, sino que también se les dotó de anteojos graduados sin costo. Durante la jornada, la oftalmóloga Larissa Carrazco, representante del Instituto Oftavisión, advirtió a los asistentes sobre la naturaleza asintomática de este padecimiento en sus etapas iniciales. “Es importante que nosotros podamos detectar a tiempo el glaucoma para que pueda ser tratado, debido a que esta enfermedad es una enfermedad no reversible, pero podemos detenerla”, indicó.

La especialista explicó que, aunque el daño al nervio óptico no tiene cura, un diagnóstico oportuno permite administrar tratamientos que frenan su deterioro. Por ello, lanzó recomendaciones clínicas puntuales para los grupos de riesgo: • Realizarse un examen de la vista completo al menos una vez al año. • Prestar especial atención si se es mayor de 40 años. • Mantener vigilancia oftalmológica estricta en pacientes diagnosticados con diabetes o hipertensión.