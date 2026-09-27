$!Realizan sesion extraordinaria de Protección Civil en Ahome por el Huracán Polo

TOPOLOBAMPO, Ahome._ La Secretaría de Marina a través de la Armada de México, por conducto de la Octava Zona Naval, informa que personal naval asistió el sábado a una sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil de Ahome, en Los Mochis.

Esto, con la finalidad de dar seguimiento a la evolución del Huracán Polo y fortalecer las acciones preventivas ante los posibles efectos que el fenómeno meteorológico pudiera generar en el municipio.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que la sesión fue encabezada por el Alcalde de Ahome y presidente del Consejo Municipal de Protección Civil, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, con la participación de autoridades municipales, estatales y federales, así como representantes de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Protección Civil, Salud, Capitanía de Puerto y cuerpos de auxilio.