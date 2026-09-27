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Prevención

Realizan sesion extraordinaria de Protección Civil en Ahome por el Huracán Polo

La Octava Zona Naval en la Fase de Prevención del Plan Marina asistió a la sesión para coordinar la prevención y acciones ante posibles efectos de lluvias en este municipio
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/09/2026 10:54
27/09/2026 10:54

TOPOLOBAMPO, Ahome._ La Secretaría de Marina a través de la Armada de México, por conducto de la Octava Zona Naval, informa que personal naval asistió el sábado a una sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil de Ahome, en Los Mochis.

Esto, con la finalidad de dar seguimiento a la evolución del Huracán Polo y fortalecer las acciones preventivas ante los posibles efectos que el fenómeno meteorológico pudiera generar en el municipio.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que la sesión fue encabezada por el Alcalde de Ahome y presidente del Consejo Municipal de Protección Civil, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, con la participación de autoridades municipales, estatales y federales, así como representantes de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Protección Civil, Salud, Capitanía de Puerto y cuerpos de auxilio.

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Durante la reunión se informó que, al momento de la sesión, el Huracán Polo se mantenía como categoría 4, con vientos de 230 kilómetros por hora y rachas superiores a 280 kilómetros por hora, desplazándose hacia el noroeste.

El escenario presentado contemplaba posibles efectos posteriores en Sonora y lluvias en municipios del norte de Sinaloa, aunque se enfatizó que la trayectoria permanecía sujeta a cambios.

En este sentido, la Octava Zona Naval, Protección Civil y la Capitanía de Puerto mantienen coordinación para comunicar medidas preventivas a la comunidad marítima y apoyar en el resguardo de embarcaciones ubicadas en muelles, peines, marinas y tierra firme.

Cabe recordar que la Fase de Prevención del Plan Marina incluye las medidas tendientes a evitar o mitigar los daños a la vida de las personas, los bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y medio ambiente; y durante la misma se desarrollarán acciones permanentes en un estado de normalidad y acciones previas ante la probable o inminente afectación de un agente destructivo.

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