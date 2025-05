$!Reaperturan base de la Cruz Roja en Villa de Ahome

“Lo que importa es lo que usted hizo en atención a mi llamado, yo creo que fue la forma en la que se lo dije, porque pobre mujer hay que hacerle caso si no le va pegar un infarto aquí. Muchas gracias señor gobernador, yo no me cansaré en darle las gracias a usted, a nuestro presidente, al señor Bloch”, agradeció la señora Dora.

Rocha Moya destacó que Villa de Ahome es un pueblo antiguo y de mucha historia, el cual no merece estar en el olvido.

“No debiéramos tener descuidados a estos pueblos, que tienen tanta historia y que merecen toda nuestra atención, y como el pueblo de Ahome también están otros pueblos como Tosalibampo, Camayeca, El Porvenir, Huatabampito, El Macapule, La Despensa, El Colorado, Las Grullas y El Guayabo”, dijo

También acompañaron al gobernador Rocha el secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez; el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo; el presidente municipal de Ahome, Antonio Menéndez Del Llano Bermúdez; la diputada federal Ana Ayala Leyva.

Así como los legisladores locales Juana Minerva Vázquez González y César Ismael Guerrero Alarcón; el presidente de Cruz Roja de Los Mochis, Narciso García Rosas; la presidenta del Voluntariado de Damas de Cruz Roja, Fernanda Rivera de Bloch: y la síndica de Villa de Ahome, Lorena Heredia, en su calidad de anfitriona.