$!Recibe Topolobampo al crucero Zaandam con más de 1,200 turistas

TOPOLOBAMPO._ El crucero Zaandam de la naviera Holland America Line arribó al Puerto de Topolobampo con más de MIL 200 turistas a bordo marcando el segundo arribo de este tipo en el municipio de Ahome en lo que va del año.
La llegada del Zaandam fue celebrada con un acto protocolario que contó con la presencia del Presidente Municipal Antonio Menéndez de Llano y la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Ozuna, destacando la hospitalidad local con música, bailes y artesanías.
Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo, resaltó la importancia de este arribo para la consolidación de Ahome como un destino en las rutas internacionales.
“Estamos cerrando el año con el segundo crucero del 2025, algo que algunos años no ocurría y que hoy nos llena de alegría y esperanza. Este logro refleja el gran momento que vive nuestro municipio en materia turística”, expresó.
También subrayó el impacto económico del evento, no solo en la oferta turística, sino como una oportunidad económica para los lancheros, artesanos, comerciantes y restauranteros locales.
Durante su intervención, Sosa Osuna informó sobre el sólido desempeño de Sinaloa en el sector de cruceros durante el año mencionando que el Estado suma 107 cruceros en lo que va del año y que se espera cerrar el ejercicio con alrededor de 124 arribos.
Enfatizó que con estos arribos representa una gran derrama económica para toda la entidad.
Como parte del protocolo, las autoridades municipales y estatales hicieron entrega de una artesanía de la comunidad Mayo Yoreme y una placa conmemorativa al Capitán del buque, Michel Williams, quien recordó que la última vez que había atracado en Topolobampo fue hace 15 años, mostrando su deseo de regresar por muchos años más.