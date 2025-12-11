$!Recibe Topolobampo al crucero Zaandam con más de 1,200 turistas

TOPOLOBAMPO._ El crucero Zaandam de la naviera Holland America Line arribó al Puerto de Topolobampo con más de MIL 200 turistas a bordo marcando el segundo arribo de este tipo en el municipio de Ahome en lo que va del año. La llegada del Zaandam fue celebrada con un acto protocolario que contó con la presencia del Presidente Municipal Antonio Menéndez de Llano y la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Ozuna, destacando la hospitalidad local con música, bailes y artesanías.





Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo, resaltó la importancia de este arribo para la consolidación de Ahome como un destino en las rutas internacionales. “Estamos cerrando el año con el segundo crucero del 2025, algo que algunos años no ocurría y que hoy nos llena de alegría y esperanza. Este logro refleja el gran momento que vive nuestro municipio en materia turística”, expresó. También subrayó el impacto económico del evento, no solo en la oferta turística, sino como una oportunidad económica para los lancheros, artesanos, comerciantes y restauranteros locales.





