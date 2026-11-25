LOS MOCHIS._ Un total de 4 mil 462 estudiantes de preparatoria en el municipio de Ahome recibieron sus tarjetas de cobro de la Beca Benito Juárez, mediante la cual accederán a un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales. La entrega se realizó durante una concentración masiva en esta ciudad dirigida a jóvenes de la zona norte de Sinaloa, región donde en este primer semestre se dispersan 5 mil 932 nuevos plásticos del programa federal.





De acuerdo con Ana Violeta Pérpuli Lechuga, representante de la Oficina de Becas Bienestar en Sinaloa, en toda la entidad se distribuyen 124 mil 513 tarjetas para nivel medio superior, de las cuales 32 mil 513 corresponden a nuevas incorporaciones en 382 planteles educativos. Durante su intervención, sostuvo que el recurso económico busca respaldar la permanencia escolar y facilitar el tránsito hacia estudios universitarios. "Sabemos que muchas veces las ganas de salir adelante chocan con las preocupaciones de casa, el transporte, los libros, las copias, el internet, los materiales, y hasta incluso los alimentos, ningún joven de Ahome debe quedarse afuera de las aulas por falta de estos recursos y es por eso que estamos entregando estas becas", manifestó.



