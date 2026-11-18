El puerto de Topolobampo se alista para cerrar el 2026 con la llegada de dos cruceros durante el mes de diciembre: el Zaandam, de la naviera Holland America Line, programado para el día 12, y el Crystal Serenity, de Crystal Cruises, que atracará el 24 de diciembre.

Este doble arribo permitirá un impacto económico en la región, beneficiando a toda la cadena de valor de los servicios turísticos.

De acuerdo con las autoridades municipales, el flujo de turistas representa una bocanada de aire fresco y una fuente vital de ingresos para taxistas, transportistas, lancheros, guías turísticos y el sector restaurantero de Los Mochis, Topolobampo y de El Maviri.

Asimismo, el sector artesanal, los comerciantes locales y los vendedores de antojitos típicos se beneficiarán por el gasto directo de los pasajeros y tripulantes.

El Zaandam, con capacidad para más de mil 400 pasajeros y una tripulación cercana a los 650 integrantes, regresa al puerto tras su escala en diciembre de 2025.

Además, está el retorno del Crystal Serenity, una embarcación de servicio personalizado que vuelve a Topolobampo tras nueve años de ausencia, desde su última visita en 2017.

El Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez hizo un llamado a la ciudadanía ahomense a mantener la calidez y hospitalidad que los distingue.

"Los invito a recibirlos con mucho afecto, con mucho cariño, como en anteriores ocasiones y como nos caracteriza a los ahomenses, para que sientan como en casa", expresó.

Destacó que la repetición y el regreso de estas rutas demuestran que la amabilidad del destino es uno de sus activos más valiosos.

Con estos dos arribos de cierre de año, Ahome totaliza tres escalas de cruceros internacionales durante este 2026.