$!Recintos culturales en Los Mochis cierran operaciones ante la falta de recursos

LOS MOCHIS._ Lo que hasta hace unas semanas representaba el corazón del arte, la educación y la convivencia familiar en la ciudad, hoy es un escenario dominado por el silencio.

Tras vencerse el plazo operativo anunciado por la Impulsora de la Cultura y las Artes IAP (IMCA IAP) debido a recortes presupuestales, el Centro de Innovación y Educación, el Museo Interactivo Trapiche y el Teatro Ingenio han bajado el telón de forma indefinida.

El dinamismo que durante años caracterizó a estos tres bastiones culturales de Ahome se ha esfumado.

Hoy comparten un mismo panorama de puertas cerradas, a la espera de que las autoridades municipales logren concretar una alternativa viable que impida su desaparición total de la vida pública.