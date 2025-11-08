$!Recolectan 160 toneladas de basura en la cuenca del Río Fuerte en Ahome

LOS MOCHIS._ Un total de 160 toneladas de basura, 200 llantas y 40 metros cúbicos de escombro, es lo que se ha recolectado hasta el momento como parte de las Jornadas de Limpieza y Reforestación de la Cuenca del Río Fuerte. En esta ocasión, el tramo limpiado correspondió a la zona de San José de Ahome, donde se sumaron los municipios de Choix y El Fuerte.





Funcionarios de la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional Forestal señalaron un éxito de las jornadas previas, detallando que se han recolectado 160 toneladas de basura, 200 llantas y 40 metros cúbicos de escombro. En esta quinta acción se sumó la reforestación con la siembra de 250 árboles nativos como álamos y mezquite.





El subsecretario de Bienestar de Sinaloa, Luis Alexis García Yuriar, dio un mensaje por parte del Gobernador Rubén Rocha Moya y enfatizó que el objetivo de este movimiento trasciende la simple recolección. “El principal objetivo de este movimiento es retomar la educación y el cambio de hábitos, ya que me da mucho gusto a mí que estén participando aquí gente de los municipios que forman parte del río de la Cuenca como tal, porque si bien nosotros ahorita venimos y hacemos una actividad de limpieza y la realizamos, pero el día de mañana la misma sociedad que son los que dependen de esta cuenca como tal no la hagan el cuidado que se debe de tener, pues esto no sirve de nada”, declaró. En representación del Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, el Secretario del Ayuntamiento, Cutberto Ríos Beltrán, dio la bienvenida a los contingentes intermunicipales y federales (Conagua, Conafor y Semarnat).



