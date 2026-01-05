Reconoce Gobernador complicaciones sobre construcción de supercarretera Los Mochis-Chihuahua

LOS MOCHIS._ La construcción de la anhelada carretera interestatal Los Mochis-Chihuahua no contará con recursos fiscales este 2026. Así lo confirmó el Gobernador Rubén Rocha Moya, quien reconoció que el proyecto se ha complicado en términos de finanzas públicas, por lo que la única vía viable para su materialización será a través del esquema de concesión a la iniciativa privada.

Durante su conferencia “Semanera”, realizada este lunes 5 de enero en la ciudad de Los Mochis, el mandatario estatal fue realista respecto a las gestiones ante la Federación. Explicó que, tras plantear el proyecto a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se llegó a la conclusión de que no existe suficiencia presupuestal en las arcas del gobierno para una obra de tal magnitud.

Sin embargo, Rocha Moya aclaró que esto no significa la cancelación de la obra. La estrategia ha girado hacia la búsqueda de capital privado, contando ya con el aval presidencial para ofertar la construcción y operación de la rúa.

“La carretera se nos ha puesto un poco difícil, complicadita... Inicialmente la planteamos tanto la Gobernadora de Chihuahua como nosotros y tenía un presupuesto importante si lo hacía el gobierno, y empezó a entrar en duda esta posibilidad. Luego, yo le pedí a la Presidenta: autorícela como concesión a particular; está en eso, con esa posibilidad, y vamos a insistir Chihuahua y nosotros”, detalló el Gobernador.

Rocha Moya precisó que el esquema de concesión se enfocaría principalmente en los tramos de mayor complejidad técnica, aquellos que atraviesan la Sierra Madre Occidental y conectan los límites de ambas entidades, donde la ingeniería civil requiere inversiones multimillonarias.

A pesar del freno presupuestal, el Gobernador insistió en que la carretera es una pieza clave que no puede abandonarse, especialmente ante la detonación de inversiones que se registran el norte de Sinaloa.

El Gobernador vinculó la urgencia de esta vía con la instalación de la planta de Mexinol y la inminente detonación de la actividad minera en el municipio de Choix. Para que Topolobampo se consolide como un verdadero Polo de Desarrollo y puerta de salida al Pacífico para el norte de México, la conexión carretera con Chihuahua es indispensable.

“Se busca que sumen más empresarios y canalizar esta obra para llevarla a cabo en lo futuro”, puntualizó Rocha.

Hizo un llamado a mantener la confianza en que la alianza con el gobierno de María Eugenia Campos Galván en Chihuahua y el sector empresarial logrará sacar adelante el proyecto.