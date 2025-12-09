$!Reconocen a San Miguel Zapotitlán y Villa de Ahome como Sitios Históricos Municipales

LOS MOCHIS._ Durante la sesión ordinaria de cabildo encabezada por el Alcalde Antonio Menéndez del Llano Bermúdez, se aprobó por unanimidad la declaratoria de que San Miguel Zapotitlán y la Villa de Ahome como Sitios de Interés Histórico Municipal, buscando así el reconocimiento cultural de ambas localidades durante la trascendental Sublevación Yoreme de 1769.

El dictamen, leído por la regidora Lidia Adela Reyes Ley, presidenta de la Comisión de Acción Social y Cultura, fue resultado del análisis de las comisiones unidas de Gobernación; Educación; Comunidades y Asuntos Indígenas; y Acción Social y Cultura. Tras las mesas de trabajo, se determinó procedente otorgar la declaratoria oficial.

Como parte del reconocimiento, el acuerdo aprobado contempla la instalación de obeliscos con placas conmemorativas en San Miguel Zapotitlán y la Villa de Ahome. Estos monumentos llevarán grabados los nombres de los protagonistas de aquel episodio de resistencia indígena.