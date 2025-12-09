$!Reconocen a San Miguel Zapotitlán y Villa de Ahome como Sitios Históricos Municipales

LOS MOCHIS._ Durante la sesión ordinaria de cabildo encabezada por el Alcalde Antonio Menéndez del Llano Bermúdez, se aprobó por unanimidad la declaratoria de que San Miguel Zapotitlán y la Villa de Ahome como Sitios de Interés Histórico Municipal, buscando así el reconocimiento cultural de ambas localidades durante la trascendental Sublevación Yoreme de 1769.
El dictamen, leído por la regidora Lidia Adela Reyes Ley, presidenta de la Comisión de Acción Social y Cultura, fue resultado del análisis de las comisiones unidas de Gobernación; Educación; Comunidades y Asuntos Indígenas; y Acción Social y Cultura. Tras las mesas de trabajo, se determinó procedente otorgar la declaratoria oficial.
Como parte del reconocimiento, el acuerdo aprobado contempla la instalación de obeliscos con placas conmemorativas en San Miguel Zapotitlán y la Villa de Ahome. Estos monumentos llevarán grabados los nombres de los protagonistas de aquel episodio de resistencia indígena.
“Se determina que las comunidades de San Miguel Zapotitlán y la villa de Ahome sean declaradas sitios de interés histórico municipal reconociendo los hechos históricos conocidos como sublevación Yoreme acaecidos en el año de 1769”, indicó Reyes Ley.
La Regidora destacó que esta medida no solo honra el pasado, sino que también contribuye a la preservación del patrimonio cultural y a la educación histórica de la ciudadanía.
Finalmente, el Cabildo instruyó al Secretario del Ayuntamiento, Cutberto Ríos Beltrán, a elaborar el decreto oficial para su posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado, formalizando así la designación e iniciando los trámites para la instalación de los monumentos.
En la misma sesión, también se abordó una propuesta presentada por el Tesorero Municipal, Roberto Morales Leyva, para dejar sin efecto un acuerdo previo de junio de 2025 y modificar la fracción IX del artículo 11 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Municipio. La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Hacienda para su análisis y dictamen correspondiente.