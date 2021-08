Recuperación de presas en Sinaloa municipio y Guasave no alcanza para ciclo normal de siembras: Conagua

Indicó que a partir de la segunda quincena de septiembre es cuando empiezan a sentarse con los módulos de riego para ir planeando el abanico de cultivos para el ciclo agrícola otoño-invierno 2021-2022.

“Bajo estas condiciones hay restricciones, en definitiva, el maíz, que es el más demandado, se va a tener que reducir, pero vamos a esperar un mes más para ver qué medidas tomar”, expuso.

El funcionario de Conagua detalló que, comparado con esta misma fecha del año pasado, la presa Gustavo Díaz Ordaz tiene 86.3 millones de metros cúbicos menos de agua y además el pronóstico es que septiembre no será muy llovedor.

“El año pasado estuvo muy malo septiembre, muy baja aportación tuvimos, lo bueno es que las presas no estaban tan bajas como empezamos ahora, y septiembre lo están pronosticando como mes no aportador, pero la naturaleza no tiene palabra”, aseveró.

Subrayó que hay una baja presión que se está formando y los especialistas prevén que se va a acercar a Sinaloa, lo que pudiera generar lluvias que favorezcan el nivel de almacenamiento de las presas del estado.