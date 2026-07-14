$!Reforzarán en Los Mochis revisión a comercios que no cuenten con trampas de grasas tras colapsos en el drenajes

El gerente general de la paramunicipal, Emmanuel Higuera Terraza, detalló que el operativo tiene en la mira a giros comerciales específicos como restaurantes, taquerías, cafeterías, hoteles, carnicerías, pescaderías, veterinarias y autolavados. Estos establecimientos, por la naturaleza de su actividad diaria, suelen generar altas cantidades de residuos que representan un riesgo si llegan a la red municipal.

LOS MOCHIS._ Para poner freno a los constantes bloqueos y derrames de aguas negras que afectan la infraestructura del municipio, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) arrancó una campaña de verificación y concientización dirigida al sector comercial, con el fin de garantizar la instalación y el mantenimiento adecuado de trampas de grasa y sólidos.

“Cuando las grasas y sólidos se vierten directamente al alcantarillado, se adhieren a las tuberías y terminan por obstruirlas por completo. Esto es lo que provoca los taponamientos, los malos olores y el brote de aguas residuales en las calles”, advirtió el titular de Japama.

Higuera Terraza recordó a los comerciantes que el uso de estos separadores de residuos no es opcional, sino un requisito indispensable para cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996, la cual regula los niveles máximos de contaminantes permitidos en las descargas al sistema de alcantarillado urbano.

“Es una medida preventiva fundamental. Hacemos un llamado a los propietarios para que instalen estos sistemas, pero también para que los limpien regularmente. Cumplir con esto no solo salva las instalaciones de su propio negocio, sino que evita que colonias enteras sufran las consecuencias de un drenaje colapsado”, exhortó el funcionario municipal.

Finalmente, la paramunicipal informó que las cuadrillas mantendrán los recorridos de orientación e inspección en los próximos días. El objetivo, señalaron, es fomentar una cultura de corresponsabilidad entre la iniciativa privada y el Gobierno Municipal para garantizar un servicio de drenaje eficiente en todo Ahome.