$!Refuerzan en Ahome limpieza de drenes y cárcamos para prevenir inundaciones

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de mitigar los riesgos de inundación durante la temporada de lluvias, el Ayuntamiento de Ahome ha intensificado los trabajos preventivos de limpieza en drenes y canales, así como la rehabilitación estratégica de cárcamos y la red de drenaje en el municipio. El Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez precisó que si bien la infraestructura aún no se encuentra al cien por ciento de la capacidad deseada, las cuadrillas operativas trabajan a marchas forzadas para proteger los sectores históricamente más castigados por la acumulación de agua. “Todavía no tenemos lo que queremos, que es el 100 por ciento, pero estamos trabajando para alcanzarlo”, mencionó.

Para lograr este objetivo preventivo, el Municipio mantiene un operativo interinstitucional en el que participan la Comisión Nacional del Agua, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Protección Civil, Seguridad Pública, Servicios Públicos y los diversos módulos de riego de la región. Esta estrategia de prevención se sostiene en los ejes operativos de las guardias permanentes en cárcamos, así como los equipos de bombeo de la ciudad que se mantienen bajo vigilancia continua y listos para entrar en operación inmediata en cuanto comiencen las precipitaciones. En asentamientos donde los niveles de agua suben de forma acelerada, como son las colonias Libertad y Magisterial, se ha dispuesto la activación de bombas municipales apoyadas por equipos de la Conagua para agilizar el desalojo del líquido y ante las dificultades técnicas y el alto costo de los equipos especializados necesarios para despejar las desembocaduras de los canales, el Ayuntamiento mantiene gestiones de apoyo urgente con los gobiernos estatal y federal.