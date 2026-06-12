$!Refuerzan en Ahome limpieza de drenes y cárcamos para prevenir inundaciones

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de mitigar los riesgos de inundación durante la temporada de lluvias, el Ayuntamiento de Ahome ha intensificado los trabajos preventivos de limpieza en drenes y canales, así como la rehabilitación estratégica de cárcamos y la red de drenaje en el municipio.
El Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez precisó que si bien la infraestructura aún no se encuentra al cien por ciento de la capacidad deseada, las cuadrillas operativas trabajan a marchas forzadas para proteger los sectores históricamente más castigados por la acumulación de agua.
“Todavía no tenemos lo que queremos, que es el 100 por ciento, pero estamos trabajando para alcanzarlo”, mencionó.
Para lograr este objetivo preventivo, el Municipio mantiene un operativo interinstitucional en el que participan la Comisión Nacional del Agua, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Protección Civil, Seguridad Pública, Servicios Públicos y los diversos módulos de riego de la región.
Esta estrategia de prevención se sostiene en los ejes operativos de las guardias permanentes en cárcamos, así como los equipos de bombeo de la ciudad que se mantienen bajo vigilancia continua y listos para entrar en operación inmediata en cuanto comiencen las precipitaciones.
En asentamientos donde los niveles de agua suben de forma acelerada, como son las colonias Libertad y Magisterial, se ha dispuesto la activación de bombas municipales apoyadas por equipos de la Conagua para agilizar el desalojo del líquido y ante las dificultades técnicas y el alto costo de los equipos especializados necesarios para despejar las desembocaduras de los canales, el Ayuntamiento mantiene gestiones de apoyo urgente con los gobiernos estatal y federal.
En paralelo a la contingencia pluvial, el Alcalde informó sobre el avance del paquete de obras impulsado con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en el cual anunció la reciente firma de autorizaciones para nuevas reparaciones en la red de cárcamos que se financian con este programa.
El paquete de inversión distribuido en diversas sindicaturas y comunidades bajo estrictos criterios de necesidad, no solo contempla la red pluvial, sino que abarca infraestructura social clave como anteriormente se ha estado trabajando en la rehabilitación de drenajes y alumbrado público, la mejora de vivienda y techumbres, así como también la proyección para la habilitación de un dispensario médico.
Al respecto, Menéndez de Llano fijó un plazo definitivo para la entrega de estos proyectos a la ciudadanía.
“Queremos que estén terminadas para finalizar noviembre. Ese es el compromiso que tenemos”, puntualizó.
Finalmente, el Alcalde extendió un reconocimiento a la disposición de los trabajadores sindicalizados, módulos de riego y cuerpos de emergencia, quienes han sido pieza clave para mantener a flote las labores de desazolve, limpieza y respuesta rápida de cara a la temporada de huracanes.