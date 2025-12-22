$!Refuerzan la Seguridad en Ahome con 34 nuevos elementos y la compra de 6 patrullas

LOS MOCHIS._ La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Ahome sumará a sus filas a 34 agentes operativos egresados de la UNIPOL y recibirá seis nuevas unidades vehiculares antes de finalizar el año 2025.

Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, Presidente Municipal, comunicó que la Tesorería Municipal aprobó la partida presupuestal para la adquisición del equipamiento y la contratación del personal, con el objetivo de reforzar las labores de vigilancia en el municipio.

“Nos dijeron que, a partir del primero de enero, pero el secretario Ponce dice: Yo los ocuparía ya. Entonces hablé con el tesorero y me dijo: Bien, vamos a ver si pueden empezar lo más pronto posible”, indicó

Por su parte el secretario de Seguridad de y Protección Ciudadana de Ahome, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, indico que los 34 nuevos policías concluyeron un curso de formación de cinco meses en la Universidad de la Policía (UNIPOL), y que los egresados se incorporarán de manera inmediata a las tareas de la corporación local, para distribuirlos en el municipio.