$!Refuerzan la Seguridad en Ahome con 34 nuevos elementos y la compra de 6 patrullas

LOS MOCHIS._ La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Ahome sumará a sus filas a 34 agentes operativos egresados de la UNIPOL y recibirá seis nuevas unidades vehiculares antes de finalizar el año 2025.
Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, Presidente Municipal, comunicó que la Tesorería Municipal aprobó la partida presupuestal para la adquisición del equipamiento y la contratación del personal, con el objetivo de reforzar las labores de vigilancia en el municipio.
“Nos dijeron que, a partir del primero de enero, pero el secretario Ponce dice: Yo los ocuparía ya. Entonces hablé con el tesorero y me dijo: Bien, vamos a ver si pueden empezar lo más pronto posible”, indicó
Por su parte el secretario de Seguridad de y Protección Ciudadana de Ahome, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, indico que los 34 nuevos policías concluyeron un curso de formación de cinco meses en la Universidad de la Policía (UNIPOL), y que los egresados se incorporarán de manera inmediata a las tareas de la corporación local, para distribuirlos en el municipio.
“Yo creo que esta semana ya estarían quedando e incorporándose, son 34 elementos nuevos”, indico Rodríguez Ponce
Sobre la adquisición de 6 nuevos vehículos para el reforzamiento de la seguridad, Menéndez de Llano Bermúdez precisó que la compra contempla tres patrullas asignadas a la Policía Preventiva y tres unidades más para la Dirección de Tránsito y Vialidad.
Adicionalmente, se autorizó la entrega de uniformes y equipo táctico para el personal en activo, el mandatario municipal señaló que la administración estableció el compromiso de asignar recursos para infraestructura y operación de la SSPC en el presupuesto de 2026.
Menéndez del Llano Bermúdez afirmó que la estrategia busca mantener la capacidad de respuesta de la Policía Preventiva, Vialidad y Protección Civil ante eventualidades, mediante el uso de personal capacitado y estrategias de inteligencia.