$!Refuerzan seguridad de Ahome con la adquisición de cinco patrullas nuevas

LOS MOCHIS._ Con el fin de fortalecer la seguridad en el municipio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome recibió un total de cinco patrullas por parte del Gobierno del Estado y el Gobierno federal.
En el acto oficial de entrega, llevado a cabo en la explanada del Palacio Municipal de Ahome, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, manifestó que estas nuevas unidades servirán para mantener al municipio entre las zonas más seguras del País.
“Estas cinco unidades, tenganlo por seguro que será utilizada para mantener como hasta ahora el municipio, entre los primeros lugares a nivel País, es un compromiso que no sea la cuarta ciudad, sino llegar a ser la primera a nivel nacional, el seguir capacitándonos, seguir teniendo equipamiento y que sabemos y estamos seguros que nuestro presidente nos lo va a entregar”, mencionó.
El Alcalde Antonio Menéndez del Llano Bermúdez agradeció al Gobierno estatal y federal por las nuevas patrullas y dijo que son necesarias para brindar mejores condiciones a los elementos, para que así realicen un mejor trabajo, en beneficio de la ciudadanía.
“Tenemos como nunca una Policía y elementos de Tránsito bien preparados, bien capacitados y con vocación, pero pues también hay que dotarlos de las herramientas necesarias para que puedan tener y ser efectivos y eficientes, por supuesto, pues en la prevención y también en la contención y, pues esto es una muestra del compromiso que se tiene desde el Gobierno del Estado a través del Gobernador, Rubén Rocha Moya, y por supuesto, de las políticas públicas de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum”.
Menéndez del Llano Bermúdez aprovechó el acto público para anunciar que el Ayuntamiento de Ahome adquirirá en las próximas semanas seis patrullas más, con recursos 100 por ciento del municipio y sin endeudarse.