$!Refuerzan seguridad de Ahome con la adquisición de cinco patrullas nuevas

LOS MOCHIS._ Con el fin de fortalecer la seguridad en el municipio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome recibió un total de cinco patrullas por parte del Gobierno del Estado y el Gobierno federal. En el acto oficial de entrega, llevado a cabo en la explanada del Palacio Municipal de Ahome, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, manifestó que estas nuevas unidades servirán para mantener al municipio entre las zonas más seguras del País.





“Estas cinco unidades, tenganlo por seguro que será utilizada para mantener como hasta ahora el municipio, entre los primeros lugares a nivel País, es un compromiso que no sea la cuarta ciudad, sino llegar a ser la primera a nivel nacional, el seguir capacitándonos, seguir teniendo equipamiento y que sabemos y estamos seguros que nuestro presidente nos lo va a entregar”, mencionó. El Alcalde Antonio Menéndez del Llano Bermúdez agradeció al Gobierno estatal y federal por las nuevas patrullas y dijo que son necesarias para brindar mejores condiciones a los elementos, para que así realicen un mejor trabajo, en beneficio de la ciudadanía.



