$!Refuerzan señalización vial tras accidente ocurrido el fin de semana en Los Mochis

Cuadrillas de trabajadores se presentaron desde temprana hora para remarcar los cruces peatonales, delimitar los carriles de circulación con pintura termoplástica y colocar nuevos señalamientos verticales preventivos.

LOS MOCHIS._ Tras el lamentable accidente automovilístico ocurrido el pasado fin de semana que cobró la vida de una persona, el Ayuntamiento, en coordinación con la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados (COMUN), desplegó cuadrillas para realizar trabajos intensivos de señalización y pintura de líneas en la zona del siniestro.

El objetivo principal de estas acciones es mejorar la visibilidad de la vialidad, pacificar el tráfico y garantizar la seguridad tanto de peatones como de automovilistas, buscando prevenir que una tragedia de esta magnitud vuelva a ocurrir.

El siniestro del fin de semana había generado una profunda consternación y preocupación entre los vecinos del sector, quienes señalaron que la falta de delimitación clara y el exceso de velocidad son factores de riesgo constantes en esa arteria.

Ante esta situación, Rubén Estrada, representante de Comun, detalló los esfuerzos que la dependencia está ejecutando de manera emergente y las medidas a futuro para el municipio.

“Es una instrucción directa y una prioridad atender los puntos de mayor riesgo. Lamentamos profundamente la pérdida humana de este fin de semana, y por ello estamos redoblando esfuerzos en la instalación de señalética y el balizamiento de estas vialidades para que los conductores reduzcan la velocidad y tengan mayor visibilidad”, señaló el funcionario.

Los trabajos incluyen el pintado de guarniciones, pasos de cebra y la instalación de discos de alto y límite de velocidad. Las autoridades municipales confirmaron que se está haciendo un levantamiento de otras zonas conflictivas para intervenir de manera preventiva.

Al respecto de la cultura vial necesaria para que estas obras cumplan su propósito, Estrada hizo un llamado a la conciencia ciudadana.

“No nos vamos a detener aquí; este es un programa de trabajo continuo para nuestro municipio. Sin embargo, pedimos encarecidamente a la ciudadanía que respete las líneas peatonales y los límites de velocidad fijados, porque la seguridad vial siempre será una responsabilidad compartida entre el gobierno y la sociedad”, enfatizó.

Las autoridades de Tránsito Municipal exhortaron a la población a circular con precaución en los tramos donde las cuadrillas de Comun continúan trabajando, reiterando su compromiso de mantener en óptimas condiciones la infraestructura urbana para proteger la integridad de todos los usuarios de la vía pública.