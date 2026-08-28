Regidor acusa a CFE ante Cabildo de ‘abandono’ ante constantes apagones y fallas eléctricas en Ahome

LOS MOCHIS._ Los constantes cortes de energía en el municipio de Ahome han escalado de ser simples fallas técnicas a una crisis de "abandono institucional" por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

Así lo denunció el regidor priista César Emiliano Gerardo Lugo, quien llevó a Cabildo el reclamo de cientos de familias afectadas.

Durante su intervención, subrayó que las interrupciones del servicio ya no pueden justificarse con factores climáticos, pues ocurren incluso en ausencia de lluvias o vientos fuertes.

Sin embargo, el impacto recae directamente en los hogares, donde los ciudadanos deben soportar apagones que se extienden por horas o hasta días en medio de una sensación térmica que supera los 40 grados .

Esta situación, alertó, pone en grave riesgo a los sectores más vulnerables de la población, como adultos mayores, personas con discapacidad, niños y enfermos que dependen de la energía para mantener medicamentos refrigerados o simplemente para mitigar el calor extremo.

Además, detalló que los apagones y las variaciones de voltaje están provocando la pérdida de alimentos, mermas en los pequeños comercios y daños irreversibles en electrodomésticos básicos como aires acondicionados, refrigeradores y televisores.

"¿Qué está pasando con la infraestructura eléctrica en el municipio de Ahome?", cuestionó.

"Lo que estamos viviendo apunta a deficiencias en la infraestructura, falta de mantenimiento preventivo, insuficiente capacidad de respuesta y una atención al usuario que claramente no está funcionando", indicó Gerardo Lugo.

Criticó que las promesas de la CFE para agilizar los tiempos de respuesta se han quedado únicamente en "buenas intenciones" de escritorio, mientras las líneas de reporte siguen saturadas por las quejas ciudadanas.

Ante este panorama, exigió a la paraestatal una revisión exhaustiva de sus redes de distribución, la implementación de un programa de mantenimiento preventivo real y la creación de un canal de comunicación directo con el Ayuntamiento.

Asimismo, urgió a que se faciliten y agilicen los trámites de indemnización para los usuarios que han perdido sus aparatos eléctricos a causa de las fallas en el suministro.

"No estamos pidiendo favores ni privilegios; estamos exigiendo que la CFE cumpla con su responsabilidad. Las familias de Ahome merecen un servicio digno, y la Comisión Federal de Electricidad tiene que entender que no basta con cobrar puntualmente, también tiene que responder puntualmente cuando falla", asentó.