Regidor de Ahome acusado de violencia familiar enfrentará proceso legal en libertad

LOS MOCHIS._ El regidor del Ayuntamiento de Ahome, José Trinidad “N”, recientemente denunciado por violencia familiar, enfrentará su proceso legal en libertad y bajo medidas cautelares, confirmó la Vicefiscalía de la Zona Norte.

Ante los cuestionamientos sobre si el edil debería presentar su renuncia o solicitar licencia a su cargo en el Cabildo, las autoridades de procuración de justicia aclararon que esa decisión está fuera de su jurisdicción.

El Vicefiscal de la Zona Norte, Jesús Arnoldo Serrano Castelo, se limitó a informar sobre el estatus de la investigación, confirmando que ya se llevó a cabo la audiencia inicial donde se determinó la situación jurídica del regidor.

“Solamente le podría dar una opinión sobre la carpeta de investigación. Como ustedes ya lo difundieron, fue una audiencia inicial que se desahogó. Se dictó auto de vinculación a proceso, una vez de que el Ministerio Público formuló la imputación del hecho, y bueno, está atendiendo medidas en libertad”, mencionó el funcionario.

Respecto a la permanencia del regidor en sus funciones públicas mientras se desarrolla la investigación en su contra, Serrano Castelo fue enfático al señalar que el Ministerio Público no tiene facultades para exigir su separación del puesto.

“No podemos nosotros influir para que se tome otra decisión, ya será competencia de otro órgano de autoridad”, dijo.

Finalmente, a pregunta expresa sobre si el regidor puede continuar laborando sin mayor problema, Serrano Castelo reiteró que, por lo pronto, el imputado va a enfrentar la carpeta de investigación con las medidas que ya le fueron impuestas por el juez de control competente.