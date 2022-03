Regidor del PAS se opone al aborto en Sinaloa y responsabiliza a las mujeres de posibles embarazos

GUAMÚCHIL._ A dos días de que en Sinaloa fue aprobada la despenalización del aborto hasta las 13 semanas de gestación, en Salvador Alvarado en plena sesión de Cabildo el regidor por el Partido Sinaloense Romeo Gelinec Galindo Inzunza se manifestó en contra de esta decisión tomada por el Congreso del Estado.

Durante los asuntos generales, el regidor pasista dijo que es una lástima que el Congreso aprobara el aborto hasta las 13 semanas de gestación.

Criticó también que muchas mujeres festejen la despenalización del aborto, incluyendo la directora del Immujeres.

“A mí me mientan la madre porque les digo que no estoy de acuerdo. Exiges libertad a tu cuerpo, exiges libertad a tu vida y cómo estás lastimando o mermando o quitando la posibilidad a un ser vivo cuando lo traes dentro, por qué no piensas cuando tienes a ese embrión que después se convierte en feto, por qué le quitas la posibilidad de vivir si la relación sexual fue concebida por gusto”, expresó.

Galindo Inzunza agregó que hay mucha información y diferentes maneras de evitar un embarazo, antes, durante y después de tener relaciones sexuales.

“Cuando una mujer por consentimiento abre las piernas debe entender que hay consecuencias, así de fácil, guste o no guste que se los diga, es como una persona, si te gusta comer, vas a ir al baño, hay una consecuencia, porque los nutrientes los aprovecha el cuerpo y tienes que desechar lo demás. Tienes una relación sexual, si no te cuidaste puedes salir embarazada y atente a las consecuencias”, recalcó.

El regidor del PAS abonó más a la polémica cuando dijo que en la comunidad de Tamazula Segundo, hay un problema serio de jovencitas de quienes sus padres no tienen cuidado.

“Una chulada andar con la gente esa que anda en las motos y anda haciendo sus cosas, anda, valga la comparación, como las perras de rancho y ve las consecuencias, ya hay embarazos”, manifestó.

Sobre ese mismo tema, Germán Ahumada Juárez, Regidor de Morena y médico de profesión, expresó su desacuerdo por la despenalización del aborto.

Explicó que a partir de la sexta semana ya empieza a latir el corazón de un embrión, por lo que desde ese momento ya es un ser vivo.

“De las nueve semanas en adelante ya se considera un feto, entonces un feto de 13 semanas ya están bien formados todos sus órganos, nada más hay que crecer y que se desarrollen en el transcurso del embarazo”, agregó.

Consideró que los diputados de la 64 Legislatura que aprobaron la despenalización del aborto no tuvieron a alguien que los asesorara.