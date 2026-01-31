Regidor del PRI propone llevar vacunación a escuelas y sindicaturas tras brote de sarampión en Ahome

LOS MOCHIS._ Ante la confirmación de cuatro casos positivos de sarampión en el municipio de Ahome, el llamado desde el Cabildo es urgente y claro: la estrategia de salud debe salir de los consultorios y trasladarse directamente a las aulas y a la zona rural para evitar una propagación masiva.

César Emiliano Gerardo Lugo, regidor del PRI, puso el tema sobre la mesa durante la sesión de Cabildo, subrayando que la detección del virus en cuarterías de jornaleros agrícolas no debe generar una falsa sensación de seguridad en el resto de la población urbana.

“El riesgo de transmisión no se limita a un solo sector y cualquier persona sin esquema de vacunación completa puede resultar afectada”, mencionó el funcionario.

Gerardo Lugo contextualizó la situación local dentro de un problema mayor, señalando un debilitamiento en las políticas nacionales de prevención que ha permitido el resurgimiento de enfermedades que ya estaban controladas. Tras un brote iniciado en 2025 a nivel nacional, Ahome ya presenta las primeras consecuencias.

Para el regidor, la respuesta no puede ser pasiva. Por ello, solicitó formalmente a la Dirección de Salud Municipal que despliegue un operativo itinerante con dos ejes prioritarios cómo lo son la intensificación de jornadas de vacunación directamente en jardines de niños y escuelas primarias, al ser el grupo más vulnerable.

También solicito instalar módulos de vacunación en las sindicaturas y comunidades alejadas, eliminando las barreras económicas o de transporte que impiden a las familias acceder a la vacunación.

El funcionario exhortó a utilizar todos los canales oficiales y medios de comunicación para educar a la ciudadanía sobre los síntomas y riesgos, combatiendo la desinformación.

“Mi llamado es a que reforcemos la estrategia municipal. Es fundamental que la población sepa qué es el sarampión y cómo se previene, que no es otra cosa que la vacunación completa y oportuna”, puntualizó.

El regidor pidió a las autoridades el actuar con responsabilidad coordinada para proteger a la niñez y a los adultos mayores, evitando que Ahome enfrente un escenario de contagios descontrolados.