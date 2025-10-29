$!Regidores cuestionan cifras del primer Informe del alcalde de Ahome y piden ver impacto real

Jesús Adrián Baldenebro López, del Partido Sinaloense, señaló que, aunque se reportan cifras positivas, como un presupuesto de más de 2 mil millones de pesos y 152 millones en obra pública, el reto es demostrar que eso mejoró la vida de la gente.

El Primer Informe de Menéndez del Llano Bermúdez fue el pasado martes, 28 de octubre en un evento que se llevó a cabo en el Teatro Ingenio de Los Mochis, en el que el mandatario expuso las acciones de su administración frente a ciudadanos, líderes empresariales y de partidos políticos.

LOS MOCHIS._ Tras el informe del alcalde de Ahome, Antonio Menéndez del Llano Bermúdez, presentado el pasado martes, regidores de oposición coincidieron en que el documento muestra un gobierno activo, pero expresaron sus dudas sobre las cifras presentadas y el impacto real en la calidad de vida de los ahomenses.

“El principal desafío que yo observo en este informe es que se enfoque en cuantificar actividades realizadas, pero también es muy importante demostrar el impacto real que estas acciones han tenido en la calidad de vida de los ahomenses”, expresó.

El regidor del PAS puso como ejemplo la cifra de 300 mil beneficiarios reportada por el Ayuntamiento.

“Me gustaría ver cómo se detalla la metodología para medir esa cifra”, indicó.

Sobre ese mismo punto, César Emiliano Gerardo Lugo, del Partido Revolucionario Institucional, manifestó su sospecha de que esos números pudieran estar duplicados o triplicados.

Explicó que una misma persona pudo recibir varios apoyos de distintas dependencias y ser contada varias veces.

“Si fueran 300 mil personas beneficiados... estaríamos hablando de prácticamente el 60 por ciento de la población beneficiada, y esa percepción no se siente en territorio”, afirmó Gerardo Lugo.

Por su parte, Héctor Álvarez Ortiz, de Movimiento Ciudadano, calificó la evaluación general como “mala”, al basarse en la percepción ciudadana.

“En la colonia donde te pares ahorita... El problema de drenajes, no ha mejorado... El problema de baches no ha mejorado, el servicio de recolección de basura, no ha mejorado, las calles cada vez están más oscuras”, lamentó.

El regidor de MC criticó que la inversión en obra pública de 150 millones representa solo un 7.5 por ciento del presupuesto total, lo cual consideró insuficiente, ante el colapso de los drenajes.

“Es un presupuesto que no se ven en las calles”, dijo.

Álvarez Ortiz reconoció que el alcalde Antonio Menéndez entró a mitad de año y “no hay mucho margen de maniobra”.

Sin embargo, advirtió que no será “perdonable” que en el presupuesto del próximo año “se repita la misma fórmula” de bajo gasto en las necesidades críticas.

Los tres regidores aseguraron que el Cabildo iniciará un análisis crítico del informe.

Baldenebro López adelantó que solicitarán aclaraciones por escrito y Álvarez Ortiz añadió que buscarán citar a comparecer a funcionarios actuales y anteriores.