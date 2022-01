$!Regidores de Morena se oponen a propuesta de concesionar la basura en Guasave

El Regidor agregó que como representantes de Morena en el Ayuntamiento, lo que vienen a hacer es fortalecer el aparato público, para que lo público se haga fuerte en beneficio de la ciudadanía.

“Que los servicios no sean negocios de unos cuantos, sino que sea para el bienestar de la población, es por ello que les informamos que como regidores de Morena y de la Cuarta Transformación no estamos de acuerdo en que el servicio de recolección de basura se entregue a una empresa particular y que estamos de acuerdo en que lo público se fortalezca para el bienestar de los guasavenses”, sostuvo.

La empresa RCRWTE de México, filial de la inglesa Recycled Refuse International, ofrece al Municipio el servicio de recolección y reciclaje de la basura por 25 años a un costo de 645 pesos más IVA por tonelada, pero con un reembolso del 25 por ciento de las utilidades que genere el reciclaje.

De entrada, plantea que el costo inicial sea de 445 pesos por tonelada, es decir, 4 millones 648 mil 800 pesos al mes, mientras la recicladora empieza a generar utilidades.

Mientras en Ahome el Cabildo ya dio el aval para la firma del contrato de 25 años con esta empresa, en Guasave apenas inició la etapa de socialización de la propuesta.