Registra Sinaloa su enero más cálido desde hace más de 70 años, asegura Protección Civil

GUASAVE._ Sinaloa cerrará el mes de enero con temperaturas tan cálidas que no se habían registrado desde 1953, aseguró el director de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas.

Según el pronóstico para este mes, la temperatura tendría que haber estado dos puntos por encima del promedio de los últimos años, pero el resultado fue mayor.

“Sí, en las temperaturas cálidas hay un pronóstico que debíamos tener hasta dos grados más arriba de lo normal en enero, pero también hay un indicador que (señala que) desde 1953 en Sinaloa no habíamos tenido un enero tan cálido”, reveló Navarrete Cuevas.

“... e incluso diciembre lo sentimos muy muy cálido, temperaturas arriba de 32, 33 hasta 35 grados centígrados, es atípico para el Estado Sinaloa”.

Recordó que la segunda tormenta invernal dejó otro indicador que señaló bajas temperaturas, no como otras tormentas invernales que han afectado a Sinaloa como en febrero 2011, pero sí el comportamiento diverso de lo que son.

“... es la que más nos llama la atención, porque en su momento históricamente son las que más han afectado a la siembra aquí en el estado de Sinaloa, lo que representa que con esta tormenta invernal en zona de montaña es donde se ha presentado hasta cero grados, pero lo que es en el valle o al norte o al sur de aquí del estado, las temperaturas las más bajas han sido cinco, cuatro, seis grados centígrados y sobre todo en el centro y y sur de aquí del del Estado”, señaló.

El funcionario agregó que en el valle, las temperaturas han estado entre los 12 y los 17 grados centígrados.

“No, no hay indicadores (de afectaciones), solamente que se siente fresco la mañana, se siente temperatura más alta lo que es a mediodía, todos lo hemos sentido. Sin embargo, así está el tiempo, así está el clima, así que se comporta la atmósfera”, agregó.

“Y bueno, eso es lo que estamos nosotros analizando, esperando que estas temperaturas, pues no adelante el tema de la de los incendios forestales”.