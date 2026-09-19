Registran tornado en inmediaciones de Pericos, Mocorito

Un tornado fue registrado la tarde de este sábado en las inmediaciones de Pericos, Mocorito, informó el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa.
A través de sus redes sociales, la dependencia señaló que, debido a la intensidad observada, el fenómeno puede clasificarse como un tornado débil.
Hasta el momento, Protección Civil indicó que no se tienen reportes de daños derivados del fenómeno meteorológico.
“Hasta el momento no se reportan daños derivados de este fenómeno”, dijo.
La dependencia recomendó a la población mantenerse atenta a la información oficial y, ante cualquier situación de emergencia, comunicarse al 9-1-1.