$!Regresa a casa Gael Santiago, herido en incendio de su casa en Guamúchil

Tras casi dos meses bajo atención médica especializada al sufrir heridas durante un incendio en su domicilio en Guamúchil, Gael Santiago fue dado de alta y regresó a casa caminando por su propio pie.

El pasado 23 de febrero, el siniestro lo dejó herido al igual que a sus hermanos Fernando y Abdiel, su mamá y su abuelo, quien falleció tras varios días internado.