$!Regresa a casa Gael Santiago, herido en incendio de su casa en Guamúchil

Tras casi dos meses bajo atención médica especializada al sufrir heridas durante un incendio en su domicilio en Guamúchil, Gael Santiago fue dado de alta y regresó a casa caminando por su propio pie.
El pasado 23 de febrero, el siniestro lo dejó herido al igual que a sus hermanos Fernando y Abdiel, su mamá y su abuelo, quien falleció tras varios días internado.
Tanto Abdiel, quien recibió el alta médica hace dos semanas, como ahora Gael Santiago, han vuelto a casa recuperados, sujetos a revisiones periódicas para monitorear su progresión.
Todos ellos fueron trasladados al Hospital Shriners en la ciudad de Galveston, en Texas, Estados Unidos.
Durante este sábado, el pequeño fue recibido en la Central Camionera de Culiacán por un grupo de Nobles Shriners, junto con su tío Ricardo, quien fungió como su tutor.