Regularización de centros de rehabilitación en Ahome registra un 80% de avance administrativo

LOS MOCHIS._ A través del acompañamiento del Instituto para la Prevención de Adicciones del Municipio de Ahome, los centros de rehabilitación locales han logrado un avance del 80 por ciento en su proceso de regularización, lo que coloca al municipio como un referente a nivel estatal en esta materia.

Ramsés Cázares Gámez, director de la dependencia, detalló que actualmente operan 52 de estos establecimientos en Ahome y explicó que el margen restante para alcanzar la totalidad de los registros obedece a la naturaleza misma de los procesos, donde la liberación de un documento gubernamental suele exigir el inicio de uno nuevo.

”De los 52 centros de rehabilitación que existen en el municipio, tenemos un avance del 80 por ciento en tramitología. Hay algunos que todavía están atorados porque un trámite te lleva a otro, pero estamos avanzando”, mencionó.

El acercamiento del Ayuntamiento no se limita a la supervisión documental, la cual por instrucción del Alcalde Antonio Menéndez, se mantiene una política de puertas abiertas para dignificar la labor de quienes operan estos espacios de recuperación, reconociendo el soporte social que brindan a las personas que buscan superar las adicciones.

Para lograr una regularización integral, Cázares Gámez subrayó que el Ipama ejecuta estrategias basadas en cinco ejes fundamentales como lo son: la prevención, el tratamiento, la reinserción, la investigación y la capacitación.

”Yo creo que el tema de la capacitación es lo que nos está sirviendo mucho a nosotros para regularizar”, indicó.

Es precisamente la constante vinculación interinstitucional y los programas de capacitación dirigidos a directivos e internos, lo que ha permitido destrabar el rezago en los permisos de funcionamiento.

Ante esto, el instituto reiteró que mantendrá la asesoría para que la totalidad de los centros en Ahome logren operar bajo estricto apego a la normativa.