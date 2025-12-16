Relevo en Ahome: Gloria Chavarría asume la Secretaría de las Mujeres tras ajuste administrativo

LOS MOCHIS._ En busca de optimizar el funcionamiento del gabinete, el presidente municipal de Ahome, Antonio Menéndez del Llano Bermúdez oficializó cambios en la estructura de su administración y confirmó el nombramiento de Gloria Chavarría Espinoza, como nueva titular de la Secretaría de las Mujeres.

Chavarría Espinoza, quien se desempeñaba como titular del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, tomará las riendas de la dependencia en sustitución de Mireya Peraza Arellanes.

El primer edil aclaró que esta decisión responde estrictamente a una reorganización interna para elevar la eficiencia institucional y no a conflictos de confianza.

“No hay un tema personal de faltas de confianza, no, nada, se trata nada más de un ajuste, de un reacomodo de espacios, de perfiles, de desempeño y la búsqueda siempre de mejores resultados, es una manera de darle un nuevo aire, un nuevo giro, un nuevo construir sobre lo bueno y mejorar aquello que deba de ser mejorado y perfeccionado y pues a seguir trabajando”, explicó el munícipe.

Evaluación constante del gabinete

Menéndez del Llano detalló que se tiene una evaluación constante y que la administración mantiene un monitoreo riguroso sobre el trabajo de cada funcionario.

Este ajuste, indicó, es producto del análisis de los informes semanales y las prioridades actuales del Ayuntamiento, descartando cualquier tipo de instrucción externa o motivación política.

“Es un cambio que se decide por acción, desempeño, prioridades, necesidades, inquietudes, orden de trabajo, es un conjunto de cosas, yo normalmente estoy analizando la conducta de todos yo les pido que una vez por semana me entreguen sus informes y vamos revisando sus actividades o su desempeño. No quiere decir que alguien esté bien o alguien esté mal, sino que siempre estamos pensando qué puede ser mejor”, puntualizó.

El presidente municipal aseguró que la transición se realiza en los mejores términos y confirmó que Gloria Chavarría asumirá sus nuevas funciones próximamente, con el objetivo de fortalecer las acciones en favor de las mujeres ahomenses.