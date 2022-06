Rentan puestos del mercado de $380, hasta en $25 mil; reglamento atacará vicios: Regidor

GUASAVE. _ Autoridades municipales y regidores se reunieron este jueves con locatarios de los mercados municipales de Guasave para darles a conocer el reglamento mediante el cual pronto regularán y ordenarán estos establecimientos, ante la anarquía en la que han estado trabajando.

El Regidor Julio Iván Villicaña Torres explicó que el reglamento fue aprobado el mes pasado por el Cabildo y prevén que durante junio quede publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa para que entre en vigor al siguiente día de su publicación.

Destacó que uno de los aspectos más importantes que contiene este reglamento es la regulación de las concesiones, porque hay muchos abusos de personas que están posesionados y se ostentan como dueñas de locales y puntos que están arrendando en cantidades estratosféricas.

“De acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal, son alrededor de 380 pesos mensuales (lo que pagan al Municipio por el permiso), sin embargo, tenemos información que en pasillos y lugares estratégicos hasta en 25 mil pesos están rentando los locales”, expuso.

“Es dinero que no entra a las arcas municipales y se da el vicio que al no haber entrada de recursos del mercado, tampoco se está en posibilidad de dar los servicios que se requieren”.

El edil agregó que el reglamento establece un procedimiento de pérdida de concesión mediante el cual el Municipio podrá recuperar los locales que no están siendo usados, porque el servicio del mercado es para uso y explotación de los locales, no para tenerlos cerrados o en arrendamiento.

“Son espacios que no son de los particulares, son del Municipio, no hay concesione, no hay ningún tipo de contrato, se quedaron con ellos porque se los pasó su papá o porque eran locales que los tenía alguna familia, a lo mejor algún favor político que en su momento hubo, le dieron el local para que lo trabajara y ahorita todavía lo tienen en posesión, como si fueran dueños y no está entrando nada al Municipio”, dijo.

Villicaña Torres reconoció que sí existen algunos espacios del mercado que están escriturados y sí tienen propietario, sin embargo, sus dueños deberán sujetarse a los artículos que marca el reglamento.

Agregó que el reglamento se compone de 85 artículos donde vienen marcadas obligaciones no solo para los locatarios, sino para el propio Ayuntamiento, sobre todo en lo que le corresponde a la autoridad en cuanto a los servicios que debe prestar y las personas que deben trabajar, llámese intendencia, servicio de administración, baños y sanitarios.

Aunque en general, el reglamento fue bien recibido por los locatarios, hubo algunas voces que señalaron que para la elaboración de esta normativa no fueron tomados en cuenta.