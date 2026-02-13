$!Renueva PRI estructura con toma de protesta a 30 nuevas dirigencias en Ahome

LOS MOCHIS._ El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ejecutó una reingeniería masiva en su comité municipal de Ahome. En un evento que congregó a la militancia en Los Mochis, donde se busca una reorganización de cara en los futuros escenarios políticos y es por ello que se le tomó protesta a más de 30 nuevos titulares de secretarías, sectores y organizaciones. El acto fue presidido por el dirigente estatal del tricolor, César Emiliano Gerardo Lugo, quien arribó a Ahome tras iniciar una gira de fortalecimiento en el municipio vecino de El Fuerte. El mensaje fue claro: la prioridad es el territorio. Gerardo Lugo delineó la ruta crítica para el partido, estableciendo que los nuevos funcionarios no serán de escritorio, sino operadores de campo encargados de reactivar la maquinaria en las bases.

“Hoy aquí en Ahome tomaremos protesta a más de 30 dirigencias entre sectores, organizaciones y secretarías que también irán al encuentro de los 477 seccionales que tenemos aquí en el municipio”, instruyó el líder estatal. La meta, según explicó, es ambiciosa a nivel estatal: cubrir y activar los 3,827 seccionales en todo Sinaloa para construir un proyecto que vuelva a ser competitivo en las urnas. Por su parte, el presidente del Comité Municipal del PRI en Ahome, Manrique Nielsen, lanzó un mensaje directo a los detractores del partido y a quienes han especulado sobre su desaparición del mapa político local. “Lo que se dice es cierto: el PRI no está muerto. Y aquí estamos para dar fe de esto, estamos conjuntando la experiencia, donde estamos conjuntando la juventud, las ganas de trabajar, eso es lo que nos fortalece como partido”, sentenció Nielsen.





