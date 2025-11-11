$!Reparación de socavones en Los Mochis lleva 42% de avance: Alcalde de Ahome

LOS MOCHIS._ Los trabajos de rehabilitación de socavones en la ciudad de Los Mochis presentan un avance general del 42 por ciento y las reparaciones más visibles son las que se encuentran por el bulevar Centenario, informó Antonio Menéndez del Llano Bermúdez.

El Alcalde de Ahome informó que se dividieron por equipos para atender los reportes de manera más eficiente.

“Nos dividimos por equipos para llegar mucho más rápido y hacerlo muy bien, vamos avanzando a buen ritmo, llevándose buen porcentaje, avanzado todos los días y me pasan el avance que van al 40, 42 por ciento y dividimos por equipos, para llegar mucho más rápido y hacerlo, pues vamos muy bien”, indicó.

El edil señaló que durante estas reparaciones se han detectado otros colectores débiles.

En ese sentido, explicó que los drenajes colapsados son como vehículos que se van a descomponer porque por mucho tiempo no recibieron el mantenimiento necesario.