Reporta Alcalde de Elota éxito en el Carnaval y crisis en la zona serrana

Entre Carnaval histórico y la preocupación por la situación en el municipio de Elota, el Alcalde reconoció que la cabecera municipal goza de calma y la zona serrana continúa enfrentando condiciones adversas que dificultan incluso la prestación de servicios básicos.

El Alcalde Richard Millán Vázquez destacó que el municipio se encuentra enfocado en las gestiones ante el Gobierno del Estado y la Federación, logrando concretar proyectos de infraestructura.

“El municipio está en paz, gracias a Dios, acabamos de tener el carnaval la semana pasada. Un éxito total”, compartió Millán Vázquez.

Asimismo, resaltó la estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado tras el nombramiento de un nuevo director de seguridad pública en el municipio.

Ante la proximidad de las vacaciones de Semana Santa, las autoridades municipales se preparan para el operativo en las tres playas del municipio y el Alcalde informó que en los próximos días se llevará a cabo la Mesa de la Paz para definir la estrategia de vigilancia.

Se espera que el despliegue cuente con aproximadamente 200 elementos de seguridad, una cifra similar a la utilizada durante el reciente Carnaval, evento que cerró con saldo blanco y una asistencia récord de 20 mil personas.

“Hemos tenido la suerte y la bendición de salir en saldo blanco en todos los eventos que hemos hecho”, expresó.

No obstante, el panorama es distinto al mirar hacia la sierra ya que el mandatario municipal expresó que esa región se encuentra todavía en malas condiciones y que el pánico se ha apoderado de algunos habitantes debido a la información que circula en redes sociales y a los hechos que acontecen en la zona.

Incluso, reveló que los funcionarios municipales han enfrentado obstáculos para cumplir con sus labores en las rancherías.

“La parte serrana del municipio sí está todavía en malas condiciones, incluso los servicios públicos nos ha costado a nosotros asistir a las comunidades porque en ciertas ocasiones han parado a los funcionarios”, compartió.

Para intentar mitigar la situación, Elota cuenta actualmente con presencia fija de elementos de la Guardia Nacional y la Marina, enviados por los gobiernos federal y estatal.

Además, se analiza la posibilidad de instalar una base permanente del Ejército Mexicano en el municipio para brindar mayor tranquilidad a los transeúntes.