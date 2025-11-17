Reportan avance del 55% en obras del bulevar Centenario, en Los Mochis; prevén queden listas antes de Navidad

LOS MOCHIS._ Los trabajos de reparación y sustitución de la tubería de drenaje en los socavones del bulevar Centenario presentan un avance general del 55 por ciento, y se mantiene el compromiso de que la obra quede totalmente concluida antes de las fiestas de Navidad, aseguró el Presidente municipal de Ahome, Antonio Menéndez del Llano Bermúdez.

El edil municipal informó que la supervisión de la obra es permanente y que actualmente tres equipos laboran de manera simultánea en diferentes frentes, para cumplir con los tiempos establecidos.

“Llevamos un 55 por ciento de la obra, nos falta, pues digamos 45 por ciento, mañana martes vamos a pasar para platicar cómo van, qué se han encontrado y qué planeación tienen las diferentes personas que se encuentran ahí laborando por equipo, son tres equipos y, pues vamos a ver van a ver si podemos seguir siendo firmes en el tiempo de entrega”.

Explicó que la obra ha sido compleja, ya que el proyecto se amplió al detectar que más tramos de la vieja tubería estaban a punto de caer. En total, dijo, se repondrán 766 metros lineales.

“Reposiciones son 766 metros, pero se iba a reponer igual, pero nos dimos cuenta que otro tramo estaba allá por colapsar... entonces esa reposición de 766 metros”, precisó.

Antonio Menéndez enfatizó que no sólo se están utilizando materiales de alta calidad en la nueva tubería, sino que se está poniendo especial atención en la preparación del terreno y la cimentación bajo los ductos, para garantizar la durabilidad de la reparación y evitar hundimientos en el futuro.

“No es el tubo, sino la preparación, pero no, abajo del tubo, para que puedan ser obras que duren”, aseguró.

Cuestionado sobre el destino del parque lineal que se encontraba sobre el camellón del bulevar Centenario y que fue retirado en su totalidad para permitir los trabajos, el Alcalde de Ahome señaló que el primer paso será concluir la obra hidráulica.

Indicó que, posteriormente, la administración municipal buscará gestionar los recursos necesarios para volver a embellecer esa área y rehabilitar el espacio de esparcimiento para los ciudadanos.

“La reforestación, eso nos toca a nosotros; el tema del parque lineal, pues habrá que buscar recursos y ver la manera de volverlo a poner”, concluyó Menéndez del Llano Bermúdez.