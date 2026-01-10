$!Reportan baja presión en norte y sur de Los Mochis, tras falla en suministro de agua en la Planta Potabilizadora Río Fuerte

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) confirmó que la afectación obedece a una falla técnica registrada durante la madrugada en la Planta Potabilizadora Comisión Río Fuerte, ubicada en las faldas del Cerro de la Memoria, conocida popularmente como “La Pérgola”.

LOS MOCHIS._ Usuarios de diversos sectores de la ciudad iniciaron este sábado 10 de enero con problemas en el abastecimiento de agua potable, situación derivada de un desperfecto operativo en la infraestructura hidráulica principal de la ciudad.

El impacto por zonas Según el reporte técnico de la paramunicipal, la interrupción del bombeo generó consecuencias distintas según el sector:

- Zona Norte: se reporta falta temporal del servicio en varias colonias.

- Zona Sur: predomina la baja presión en la salida de las llaves domésticas.

A través de un comunicado, la dependencia informó que las cuadrillas de guardia lograron solucionar la falla mecánica y la planta ya se encuentra operando nuevamente. Sin embargo, aclararon que el restablecimiento total del servicio no es inmediato.

Se estima que el flujo se normalice paulatinamente en el transcurso de este sábado, conforme los tanques de almacenamiento recuperen sus niveles óptimos y se vuelva a presurizar la tubería de la red urbana. La paramunicipal solicitó la comprensión de la ciudadanía ante este imprevisto técnico.