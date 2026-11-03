$!Reportan en Ahome saldo blanco durante operativo del Día de Muertos

LOS MOCHIS._ Una jornada de tranquilidad en los cementerios, alta asistencia de familias y un despliegue operativo de mantenimiento integral dejó como saldo blanco la celebración del Día de Muertos en el municipio de Ahome, informó el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez.
Al presentar el informe final de las dependencias municipales, el Presidente Municipal subrayó que a diferencia de años anteriores donde las acciones de acondicionamiento se limitaban a las vialidades y caminos de entrada, en esta ocasión los trabajos de aseo penetraron hasta las zonas internas de los camposantos.
“El saldo es positivo, porque hubo un buen trabajo de limpieza. Otros años nada más se limpiaban los caminos de acceso, ahora se hizo una limpia un poquito más profunda. Todavía no es perfecta, pero se avanzó”, expuso el edil.
Por su parte, el director de Servicios Públicos, Iván Gálvez Meza, detalló que al corte del mediodía de este martes se contabilizaba la recolección de casi 27 toneladas de residuos sólidos en los distintos cementerios de la percepción municipal.
De esa cantidad, aproximadamente 20 toneladas fueron generadas entre el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre, fechas que registraron el pico más alto de visitantes.
Menéndez de Llano puntualizó que las labores de evacuación de desechos se mantendrán activas durante el resto del día antes de restablecer los esquemas habituales de recolección en colonias, parques y avenidas de la ciudad.
En el ámbito de la seguridad pública, las autoridades municipales reportaron “saldo blanco” de incidentes de gravedad, destacando el civismo de los ahomenses que acudieron a venerar a sus difuntos.
El Alcalde, quien realizó recorridos de inspección en sitios de alta concurrencia como el Panteón Municipal Viejo, confirmó que las actividades transcurrieron en orden.
El único evento extraordinario atendido por Protección Civil fue un connato de incendio en varias palmeras, el cual fue sofocado a tiempo por los cuerpos de emergencia sin poner en riesgo a los asistentes ni registrar heridos.
Al cierre de la jornada, el Ayuntamiento reconoció el desempeño del personal operativo de Servicios Públicos, bomberos, Protección Civil y corporaciones policiacas por articular un operativo que garantizó espacios limpios y un entorno seguro para las familias de Ahome.