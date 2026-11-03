$!Reportan en Ahome saldo blanco durante operativo del Día de Muertos

LOS MOCHIS._ Una jornada de tranquilidad en los cementerios, alta asistencia de familias y un despliegue operativo de mantenimiento integral dejó como saldo blanco la celebración del Día de Muertos en el municipio de Ahome, informó el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez.

Al presentar el informe final de las dependencias municipales, el Presidente Municipal subrayó que a diferencia de años anteriores donde las acciones de acondicionamiento se limitaban a las vialidades y caminos de entrada, en esta ocasión los trabajos de aseo penetraron hasta las zonas internas de los camposantos.

“El saldo es positivo, porque hubo un buen trabajo de limpieza. Otros años nada más se limpiaban los caminos de acceso, ahora se hizo una limpia un poquito más profunda. Todavía no es perfecta, pero se avanzó”, expuso el edil.

Por su parte, el director de Servicios Públicos, Iván Gálvez Meza, detalló que al corte del mediodía de este martes se contabilizaba la recolección de casi 27 toneladas de residuos sólidos en los distintos cementerios de la percepción municipal.